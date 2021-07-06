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بقدرات تصل إلى 5 ميجاوات .. «طاقة عربية» تنشئ محطتين للطاقة الشمسية في البحر الأحمر

بحجم استثمارات يصل إلى 4 ملايين دولار
شريف عمر 6:07 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 6:07 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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قامت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة شركات طاقة عربية، بتوقيع عقود بناء محطتين للطاقة الشمسية النظيفة بإجمالي قدرات تصل إلى 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باي، التابع لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر، في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للتنويع والتعدد في مصادر الطاقة.

وبهذه المناسبة، أعرب إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، عن اعتزازه بالمشروع قائلًا: ” لقد كان هذا حلمًا لدينا منذ فترة طويلة، حيث أن تلك المشاريع تتزامن مع رؤية سوما باى للتواصل مع الطبيعة والاعتناء بها.

«سوما باي» هي شبه جزيرة على مساحة 10 ملايين متر مربع جنوب الغردقة، وتتمتع بشاطئ رملي سياحي بطول 11 كم وهو الأكثر نقاءً؛ لذلك فشعارنا هو “متميزون بالطبيعة”، ويستدعي تحقيق تلك الرؤية أن نسهم في الحد من البصمة الكربونية التي تخلفها أنشطتنا المختلفة.

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وأضاف: “توليد الطاقة الشمسية هدفه الأساسي بالنسبة لنا هو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وأيضا تحلية المياه، وبالتالي سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع”.

وبدورها صرحت باكينام كفافى – العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة طاقة عربية المالكة لطاقة للكهرباء، قائلة: “أشعر بالفخر لازدياد وعي القطاع الخاص المصري بقضايا البيئة، ويتجسد ذلك في مثالًا مشرفًا وهو إقبال قطاع السياحة على فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الطاقة، لتشمل توليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية”.

يسعدنا التعاقد مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنتجع “سوما باي” بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 4 ملايين دولار”.

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واستطردت: “لقد عملنا جاهدين في طاقة عربية “إحدى شركات مجموعة القلعة” خلال السنوات الماضية كي نصبح مزودًا متكاملًا لمصادر الطاقة المتنوعة، وهي الاستراتيجية التي تتماشى جنبًا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية الحديثة؛ وتحديدًا فيما يخص التوسع في توليد الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات قطاعات أكثر من العملاء”.

كما عقب المهندس سامي عبد القادر- العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء، موضحًا: “يعتبر عقد شراكتنا مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية خير نموذج للاستفادة المثلى بمصادر الطاقة المتجدّدة والاقتصادية، بحيث تتحقق فائدة مضاعفة للشركات ويقل الاعتماد على سبل توفير الطاقة التقليدية”.

وأضاف عبدالقادر “ينقسم التعاقد الذي نحن بصدده إلى عقدين، على أن تقوم طاقة للكهرباء بالاستثمار فى إنشاء وتشغيل محطة بسعة 3.8 ميجاوات على الأرض المملوكة لسوما باي، فضلًا عن إدارتها لمدة 30 عامًا بنظام حق الانتفاع”.

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ويستغرق بناء المشروع حوالي 9 أشهر، هذا بالإضافة إلى عقد تصميم، وتوريد وتركيب آخر، تقوم بمقتضاه شركة طاقة للكهرباء ببناء محطة طاقة شمسية أخرى بقدرة 1.2 ميجاوات لصالح شركة أبو سومة للتنمية السياحية بإجمالى قدرات تعاقدية تصل إلى 5 ميجاوات.

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بقلم شريف عمر

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