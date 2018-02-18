بقالي التموين: تراجع في قيمة سلع نقاط الخبز المصروفة للمواطنين

محمد مجدي كشف ماجد نادي، المتحدث الإعلامي للنقابة العامة لبقالي التموين، أنه تم صرف سلع مجانية مقابل نقاط الخبز المدعم، بما يقرب من 200 مليون جنيه منذ أول فبراير وحتي صباح اليوم الأحد. وقال نادي، في تصريحات لـ"المال"، أن تلك القيمة تراجعت بنحو 50% عما كان يتم صرفه خلال العام الماضي، والذي يترا

محمد مجدي

كشف ماجد نادي، المتحدث الإعلامي للنقابة العامة لبقالي التموين، أنه تم صرف سلع مجانية مقابل نقاط الخبز المدعم، بما يقرب من 200 مليون جنيه منذ أول فبراير وحتي صباح اليوم الأحد.

وقال نادي، في تصريحات لـ”المال”، أن تلك القيمة تراجعت بنحو 50% عما كان يتم صرفه خلال العام الماضي، والذي يتراوح ما بين 400 إلي 450 مليون جنيهاً في الشهر الواحد.

يذكر أن هناك 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ذكية، يتم من خلالها الحصول على سلع غذائية، وغير غذائية، بالإضافة إلى الخبز البلدى المدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

ويحصل الفرد على 150 رغيف شهرياً وفي حال قيامه بتوفير عدد الأرغفة المستحقة له، يتم تحويلها إلي نقاط يحصل من خلالها على سلع مجانية من قائمة المقررات التموينية، وذلك لدي بقالين التموين، أو المجمعات الاستهلاكية.



ولفت نادي، إلي أنه تم التقدم بطلب عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أزمة دفع قيمة السلع التموينية التي يتم تسلمها، وذلك منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف أن نسبة 60% من البقالين ليس لديهم السيولة الكافية لسداد قيمة المقررات الخاصة بشهر مارس المقبل.

يشار إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت قراراً نهاية العام الماضي، يلزم البقال التمويني بسداد قيمة السلع التي يحصل عليها المواطنين على البطاقات التموينية، وذلك قبل استلامها من قبل البقالين من مخازن المصرية والعامة لتجارة الجملة.