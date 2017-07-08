بقالى التموين: صرف 30% من مقررات يوليو بعد زيادة الدعم

أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، عن صرف 30 % من السلع عن شهر يوليو الحالى، حتى اليوم السبت، وتشمل 20 سلعة يستطيع المستفيدون وعددهم يزيد على 70 مليون مواطن المفاضلة فيما بينها، واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم، وذلك بعد مضاعفة كميات السكر إلى أكثر من 140 ألف طن و105 ملايين عبوة زيت زنة العبوة 800 جرام والمكرونة والسمن والعدس والفول بجانب توفير العديد من السلع الأخرى.

وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع الأعضاء بالمحافظات، أن صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات فى مختلف المحافظات جار بانتظام، لأن شركتى الجملة “العامة والمصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية توردان السلع لبقالى التموين من خلال فروعهما فى محافظات الوجه البحرى والقبلى لتوزيعها على المواطنين طوال الشهر.

وأضاف الشيخ، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا يوضح آليات صرف المقررات التموينية بعد زيادة قيمة الدعم يتضمن الآتى: ” من حق المواطن توجيه قيمة الدعم للسلع التى يرغب فى شرائها وبالكميات التى يحددها سواء من السلع الأساسية ( سكر، أرز، زيت ) أو غيرها من السلع “.



وأوضح الشيخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الدعم التموينى لـ50 جنيها للفرد مستحق الدعم “جيد جدا” لصالح المواطن والبقال، حيث يستفيد بقال التموين من القرار، نظرًا لزيادة المبيعات، وإحداث حركة فى السوق، وتعود المنفعة أيضا على المواطن مستحق الدعم الذى سيتمكن من الحصول على سلعة غذائية أكثر تكفى احتياجاته خلال الشهر.

وقال ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة لبقالى التموين، وعددهم أكثر من 30 ألف بقال رصدوا خلال أول أسبوع من صرف المقررات التموينية خلال الشهر الحالى بالزيادة الجديدة التى قررها الرئيس بزيادة الدعم لــ 50 جنيها رسائل عديدة من المواطنين للرئيس وهى كالتالى: ” قرار زيادة الدعم يصب فى مصلحة محدودى الدخل ” ، ” القرار سليم 100% ” ، ” إحنا معاك ياريس”، ” متأكدين إنك بتفكر فى مصلحة الشعب ” تلك أبرز العبارات التى بعثها المواطنين للرئيس خلال صرف زيادة قيمة الدعم الأخيرة.

وأكد محمود محمود حسونة، أمين عام النقابة، أن تكلفة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيادة الدعم التموينى للأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية من 21 لـ50 جنيها تصل إلى 42 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، موضحا أن تلك الخطوة تؤكد دعم الرئيس لأكثر من 70 مليون مستحق للدعم التموينى.

وناشد حسونة، المواطنين مستحقى الدعم فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بالسلع التموينية الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

وأوضح أن جميع البقالين نفذوا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة الدعم التموينى، حيث أن الأسرة 4 أفراد حصلت على 200 جنيه بعد الزيادة، وحصل كل فرد منهم على ( 2 كيلو سكر وزجاجة زيت وكيلو أرز وكيس مكرونة 450 جرامًا ) بينما اختار البعض سلعا أخرى.