بقالى التموين تطالب بوقف إعلان انت مراية نفسك

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين أن الإعلان الذي يتم بثه في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، باسم حملة “إنت مراية نفسك”، والذي يظهر أن بقالي التموين ما هم إلا لصوص جشعين أصحاب نفوس مريضة، مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة لـ”المال”، إن الاعلان يمثل نقطة تحول كبيرة في الأزمة بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والبدالين، إذ كيف لمثل هذا الاعلان ان يظهر ان هناك بدالي تموين يقومون بتخزين السكر ويبيعونه مرة اخري لغير مستحقي الدعم، في حين انه ليس هناك ازمة حاليا في السكر التمويني.

وأضاف نادي، انه في حين كانت هناك الازمة كان يتم ضبط كميات ضخمة من السكر في المخازن التابعة للشركات الحكومية، والازمة عندما حدثت في اختفاء السكر كان العجز لدى عموم بدالي التموين يصل الي 50%.

واكد أن 30 ألف بدال تمويني في 27 محافظة بالجمهورية يتعاملون مع 71 مليون مواطن مربوطون على 19 مليون بطاقة ذكية، يرفضون استمرار هذا الاعلان، مطالبين وزارة التموين العمل على اظهار صورة بدال التموين بصورة لائقة وليس كاللصوص سارقي قوت الشعب.

واكد نادى أن هناك ثورتين عظيمتين قام بها الشعب المصري وهما 25 يناير و 30 يونيو ولم يتم إغلاق محل بدال تمويني واحد على مستوي الجمهورية، والجميع يعلم ذلك، في حين ان هناك شركات حكومية وقطاع عام تمت سرقتها والاستيلاء على ما بها من سلع، ولم يتم الامتناع عن بيع المقررات التموينية طوال أى شهر من شهور السنوات الماضية وكان يتم البيع للمواطنين فور استلام السلع من مخازن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، وللعلم فإنه كان يتم نقل السلع من المخازن الي محال البقالة التموينية.