بقالو التموين يطالبون الوزير بوقف إصدار تراخيص جمعيتي

محمد مجدي:طلبت النقابة العامة لبقالى التموين، من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف إصدار تراخيص جديدة لإقامة فروع لمشروع "جمعيتي" الخاص بصرف المقررات التموينية، مع الإبقاء على الفروع المقامة بالفعل، والبالغ عددها 1400 فرع حتى الآن.أكد ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة فى تص

محمد مجدي:

طلبت النقابة العامة لبقالى التموين، من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف إصدار تراخيص جديدة لإقامة فروع لمشروع “جمعيتي” الخاص بصرف المقررات التموينية، مع الإبقاء على الفروع المقامة بالفعل، والبالغ عددها 1400 فرع حتى الآن.

أكد ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن 30 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، يتضررون من وجود ما يقرب من 3 آلاف فرع للمجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي”، إضافة لفروع الجمعيات التابعة لكل مديرية تموين فى المحافظات، ومزاحمة هذه الفروع لهم فى صرف المقررات التموينية.

أوضح نادى أنه فى ظل هذا الوضع يصبح نصيب كل بقال نحو 300 بطاقة شهريا من إجمالى عدد البطاقات البالغ نحو 21 ألف بطاقة تموينية، فى حين كان نصيب كل بقال فى السابق لا يقل عن ألف بطاقة تموينية.

كان مشروع “جمعيتي” قد أقيم فى عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وتقوم فروعه بصرف المقررات التموينية للمواطنين أسوة بالبقالين والمجمعات الاسهتلاكية.

وشدد نادى على أن بقالى التموين، شركاء للوزارة فى منظومة المقررات، مطالبا بإعادة تصحيح الصورة بين الوزارة وبينهم، مشيرا إلى أن النقابة العامة تنتظر رد الوزير بشأن ما تم بحثه مع قيادات الوزارة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال الاجتماع الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى.

وأوضح نادى، أن الاجتماع كان بشأن زيادة هامش ربح البقال فى المقررات التموينية الاستراتيجية التى تشمل السكر، والزيت، والأرز، وإلغاء عقوبة الحبس عند غلق محال البقالة، وغيرها من الملفات التى تستهدف الوزارة من خلالها تيسير وصول الدعم لمستحقيه ودعم البقال التموينى.

وأضاف أنه تمت مناقشة الشكاوى التى تتضمن هامش الربح غير الملائم والمتدنى الذى لا يكاد يغطى تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى مخازن التاجر أو البقال التموينى، وتشمل تكلف النقل والإكراميات، علاوة على نسبة الهالك أو التالف من السلعة.

ولفت إلى أنه تم تقديم شكوى رسمية للشركة القابضة، ضد شركات الكروت الذكية المسئولة عن ملف بطاقات التموين الذكية؛ بسبب تأخير المحاسبات الشهرية، الأمر الذى يؤدى إلى تراكم مديونيات مالية على البقال، علاوة على تأخر إصدار بطاقات التموين بدل التالف، والفاقد للمواطنين، مطالبا وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة عليهم بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف نادى، أن هامش ربح البقالين مقابل صرف السلع التموينية للمواطنين مستحقى الدعم أصبح غير كاف، خاصة فى ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.