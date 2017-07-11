بقالو التموين يشكون تأخر صرف مقررات يوليو

محمد مجدى:اشتكت النقابة العامة لبقالى التموين من تأخر استلام المقررات الخاصة بشهر يوليو الجارى، وقال رئيسها وليد الشيخ، لـ«المال»، إنه حتى أمس- الإثنين- تم صرف نحو40% فقط من المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجارى، مضيفا أن هناك تأخرا نسبيا فى استلام السلع من مخازن شركتى المصرية والعام

محمد مجدى:

اشتكت النقابة العامة لبقالى التموين من تأخر استلام المقررات الخاصة بشهر يوليو الجارى، وقال رئيسها وليد الشيخ، لـ«المال»، إنه حتى أمس- الإثنين- تم صرف نحو40% فقط من المقررات التموينية الخاصة بالشهر الجارى، مضيفا أن هناك تأخرا نسبيا فى استلام السلع من مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وتابع: «كان من المنتظر أن يتم صرف نحو %60 من المقررات التموينية للمستفيدين من الدعم الحكومى خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، ولكن لم يتم استلام سوى %40 من الحصص التموينية من قبل وزارة التموين».

من جانبه، كشف ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، لـ«المال»، أن قيمة السلع المجانية التى صرفها المواطنون من نحو 28 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، منذ 1 يوليو الجارى، نظير فارق نقاط الخبز المدعم، بلغت نحو 350 مليون جنيه، تمثل %70 من إجمالى السلع المستهدف صرفها.

وأضاف أنه يتم صرف سلع «فارق نقاط الخبز» فى الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، مؤكدا أن معدلات الإقبال خلال الشهر الجارى على صرف نقاط الخبز المدعم زادت، خصوصا على السكر، والزيت، والمكرونة، والأرز، والشاى، والدقيق.

وأوضح أن ارتفاع معدلات الإقبال على تبديل نقاط الخبز خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر راجع إلى تخوف المواطنين من زيادة أسعار تلك السلع فى السوق المحلية، لا سيما عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات مؤخرًا.

ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ نهاية الشهرالماضى ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، وﻗﻔﺰ لتر ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﻦ 3.5 بزيادة %43، وبنزين 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ 2.35 بزيادة %55، ﻭبنزين 95 ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ 6.25 ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ %5.6، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ 2.35، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.

وقال «نادى» إنه من المقرر استكمال صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 يوليو الجارى، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 450 حتى 500 مليون جنيه.

يشار إلى أن منظومة فارق نقاط الخبز المدعم تتضمن حصول الفرد المقيد على البطاقة التموينية على سلع مجانية مقابل ما يقوم بتوفيره من حصته الشهرية للخبز المدعم، ويتم احتساب الرغيف بقيمة 10 قروش، يتم تجميعها نهاية كل شهر، ويحصل على سلع مجانية مقابل المبلغ.

ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على 150 رغيفا شهرياً، بمعدل 5 أرغفة فى اليوم.

وتشجيعا للمواطنين على ترشيد استهلاكهم من الخبز المدعم، يباع الرغيف للمستفيد بخمسة قروش، بينما يتم حسابه ضمن فارق النقاط بعشرة قروش.