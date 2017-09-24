بقالو التموين يرفضون تعديل آلية تسلُّم السلع

محمد مجدى ومحمد ريحانرفض بقالو التموين، تعديل آلية تسليم الحصص والمقررات التموينية لهم، عبر إلزامهم بدفع قيمة السلع التى يحصلون عليها، بدلاً من توفيرها على سبيل الأمانة، وهو الإجراء المُتّبع تاريخيا.وكانت انباء ترددت أمس عن قيام وزارة التموين بتعديل نظام صرف السلع التموينية عبر إلزام البقالين بس

محمد مجدى ومحمد ريحان

رفض بقالو التموين، تعديل آلية تسليم الحصص والمقررات التموينية لهم، عبر إلزامهم بدفع قيمة السلع التى يحصلون عليها، بدلاً من توفيرها على سبيل الأمانة، وهو الإجراء المُتّبع تاريخيا.

وكانت انباء ترددت أمس عن قيام وزارة التموين بتعديل نظام صرف السلع التموينية عبر إلزام البقالين بسداد تأمين نقدى مقابل الحصص الشهرية التى يتسلموها من السلع التموينية، بينما أكد بقالون لـ«المال» أن التعديل المرتقب يشمل قيامهم بسداد كامل قيمة السلع المستلمة وليس مجرد تأمين نقدى مقابلها، على أن يستردوها مجددا بعد الانتهاء من صرف الحصص الشهرية للمستفيدين، وهو ما تم إخطارهم به فى اجتماع عقده الوزير على مصيلحى مع شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف الأسبوع الماضى.

وانتقد شريف سمارة – بقال تموينى – نية الوزارة تعديل نظام صرف المقررات، وإلزامهم بسداد قيمة السلع قبل الحصول عليها من شركات تجارة الجملة التابعة للوزارة، متوقعا أن يدفع الإجراء العديد من البقالين إلى الخروج من المنظومة تمامًا.

وأضاف أن مخاوف البقالين تتمثل فى المحاضر التى يتم توقيعها والغرامات التى قد يتم خصمها من قيمة السلع التى سيتم دفعها للوزارة.

ويحصل البقال التموينى على السلع التموينية من وزارة التموين من دون دفع أى مبالغ مادية

– على سبيل الأمانة – ثم يقوم بتوفيرها لمستحقى الدعم من أصحاب البطاقات مقابل هامش ربح يتراوح بين 10 و50 قرشًا، حسب السلعة.

وقال ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة العامة لبقالى التموين على مستوى المحافظات، لـ«المال»، إن تعديل نظام سداد قيمة السلع التموينية ليس له أى داع خلال الوقت الحالى، وسيفرض أعباء جديدة على البقالين فى ظل نقص السيولة لديهم مع وجود مستحقات كثيرة لدى الوزارة.

وقال نادى إنه فى حال إصرار الوزارة على هذا الإجراء، فيجب عليها إلغاء عدد من بنود العقد المبرم بين طرفى المنظومة، منها تحرير محاضر التفتيش على مخازن البقالين، ومحاضر عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، لتقتصر الرقابة على التزام البقال ببيع المقررات بالسعر المعلن فى القائمة المحددة.

يشار إلى أن قائمة المقررات التموينية تشمل ما يقرب من 66 سلعة متنوعة بأصناف وأنواع وأحجام مختلفة، ما بين غذائية، وغير غذائية، ومنظفات.

ويستفيد نحو 70 مليون مواطن، مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، من الدعم التموينى للسلع، عبر التعامل مع ما يقرب من 33 ألف بقال تموينى منتشرين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3 آلاف فرع مجمع استهلاكى، و2300 فرع لجمعيتى.

من جهته قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إن التعديل الجديد بمنظومة السلع التموينية ما زال قيد الدراسة،لافتًا إلى أن الوزارة لا تتخذ إجراءات مفاجئة.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع شعبة البقالة والمواد الغذائية فى الغرفة التجارية خلال الساعات المقبلة لبحث الإجراء قبل إقراره.

وحول توقيت تطبيق الإجراء حال موافقة الأطراف عليه، قال رمضان: «تطبيقه قد يكون خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر، وذلك مرهون بالانتهاء من دراسة جميع المقترحات والاتفاق عليها بين طرفى المنظومة».