بقالو التموين وجمعيتي يبحثون مع رئيس غرفة الجيزة مشكلات القطاع

استقبل النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أعضاء مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية لتقديم التهنئة بعودته لاستلام مهام عمله رئيسا للغرفة التجارية بالجيزة ولمناقشة مشاكل التجار والمنتسبين لهم.

وأوضح عادل ناصر في بيان اليوم، أنه تم استعراض مطالب أعضاء الغرفة من البدالين تجار التموين وشباب منافذ جمعيتى بفصل مبلغ الدعم الاساسى عن مبلغ الدعم الاضافى الاستثنائى المقرر ضمن برامج الحماية الاجتماعية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لصعوبة التعامل المالى فيما يخص نسبة الدعم مضافة إلى الدعم الأساسى للمواطنيين وتأثير ذلك على نسبة صرف السلع الأساسية للمواطنيين.

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلي أن أعضاء شعبة المواد الغذائية أكدوا أن تلك المشكلة ظهرت أثناء عمليات الاستعاضة من المخزن حيث ظهر لديهم عجز فى صرف السلع الأساسية التى يطالب بها المواطنيين.

وأوضح ناصر أن عدد بدالى التموين ومنافذ جمعيتى يصل الى 2400 يقومون بصرف سلع الدعم التموينى للمواطنين في المحافظة، ويتم العمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينية المقررة للمواطنيين وسلع الدعم الاضافى المقررة حساب توجيهات وزارة التموين بسلاسة ويسر.

كان الدكتور على مصيلحى وزير التموين قد أصدر التوجيه الوزاري رقم 28 لسنة 2022 الخاص بقواعد صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقات التموين المستفيدة من زيادة الدعم والذي يتضمن عدد 1 زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، و2 كيلو سكر بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، وكيلو أرز و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها 4 ، وعبوة مكرونة وسلع تموينية أخرى.