بقالو التموين: نتسلم أرز هندى منتهى الصلاحية

❏ تجار: مخازن الشركة تعانى نقصا فى السلع المال ـ خاص أكد عدد من أعضاء شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تجبرهم على استلام أرز هندى "منتهى الصلاحية" ضمن السلع التى يتم…

❏ تجار: مخازن الشركة تعانى نقصا فى السلع

المال ـ خاص

أكد عدد من أعضاء شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تجبرهم على استلام أرز هندى “منتهى الصلاحية” ضمن السلع التى يتم توريدها إليهم لصرفها ضمن المقررات التموينية.

وأضافوا – خلال اجتماع أعضاء الشعبة بمقر غرفة تجارة الإسكندرية، مع فايز أبو علفة مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة- أن الشركة تعلم بانتهاء صلاحية الأرز الهندى وتقوم بفرضه عليهم.

وكشفوا عن قيام مديرية التموين بضبط الأرز لدى التجار، بعد تسلمها من الشركة وتحرير مخالفات لهم.

وأكد مصطفى الضوى، رئيس الشعبة، أن أصحاب الشكوى هم المسئولون عن تلك الواقعة لكونهم قبلوا أن يتسلموا هذا الأرز من مخازن الشركة.

وأضاف أنه كان يجب الاتصال به وإبلاغه أن الشركة تُرغمهم على استلام أرز منتهى الصلاحية، لاتخاذ الإجراء المناسب ضدها.

وأشار بعض التجار إلى أن الشركة بدأت تخفيض كميات الأرز الهندى التى يتم إرغامهم على استلامها لتصبح 200 كيلو جرام بدلا من 400.

ولفت بعض أعضاء الشعبة إلى أن مخازن الشركة تعانى من نقص فى السلع التموينية التى يحتاجها التجار والتى يطلبها المواطنون.

وعقب فايز أبو علفة، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالإسكندرية، قائلا: كمية الأرز الهندى المتاحة حالياً بمخازن الشركة بالمحافظة تصل لنحو 25 طنا”.

وأضاف أن عدد تجار التموين في المحافظة يبلغ 667 تاجر، وبالتالى نصيب كل واحد منهم من تلك الكمية لا يتعدى 100 كيلو جرام.

وأشار إلى أن مخازن الشركة تحتوى على نحو 60 سلعة وليس كما يزعم التجار على سلع محددة ، لافتاً إلى أن الجبن وحدها 6 أنواع.

وأوضح أن مخازن الشركة تضم أيضاً سكر تموينى وأرز بلدى وهندى وعدس ودقيق وجبنات وعسل نحل وشاى “ليبتون” و”بروك بوند” و”جولدن شيف” و” تونة” و4 أصناف صابون.

واعتبر بعض التجار خلال الاجتماع، أنهم يحصلون على أردأ المنتجات من مخازن الشركة، فضلا عن أن بعض السلع أغلى من سعر بيعها بالسوق.

وأقر بأن عددا من السلع الموجودة بالشركة أسعارها تزيد عن السوق، مبرراً ذلك بنقص السيولة، ما يدفع الشركات الموردة لتوفير السلع للشركة بسعر مرتفع، لأن التحصيل يكون كل 45 يوما أو 90 يوما.

وأكد أيمن السباعى، سكرتير شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه يجرى الإعداد لرفع مذكرة للدكتور على المصلحى وزير التموين، تتضمن عددا من المطالب.

وأضاف أن أبرز تلك المطالب، هى استصدار قرار وزارى يشتمل على خطوات خروج البدال التموينى، من المنظومة فى حال عدم رغبته فى الاستمرار، وكيفية استرداده مبلغ التأمين المسدد.

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت أيضاً سرعة تسليم قيمة نقاط الخبز المستحقة لشهرى يونيو ويوليو الماضيين للبقالين، خاصة أن العديد منهم لم يستلموا قيمة نقاط الخبز المستحقة لهم، وهم فى أشد الحاجة إليها حالياً لسداد التأميم النقدى الذى تطلبه الوزارة.

وطالبت المذكرة بزيادة هامش الربح للبدال التموينى، حتى يتمكن من سداد التزاماته المالية، خصوصا مع سداده للتأمين النقدى من خلال النظام الجديد.

واعتبر «السباعى» أن جميع التجار يشكون من المنظومة الجديدة التى وضعتها «التموين»، والتى تتطلب منهم سداد التأمين النقدى.

وأضاف أن رؤساء المكاتب التموينية طالبوا التجار بسداد التأمين، لافتا إلى أن بعض التجار متعثرون، وأن تخفيض قيمة التأمين من %100 إلى %50 ثم إلى %25 تم بعد جهود كبيرة مع «التموين».

وأكد “أبوعلفة” أن قرار وزير التموين سيسمح للتاجر بـ 8 استعاضات شهرياً بمعدل مرتين فى الأسبوع، لافتاً إلى أنه بداية من الشهر المقبل، سيتم طباعة الأسعار على السلع.

وأشار البعض خلال الاجتماع إلى ضرورة تحديد الموقف من البطاقات الورقية قبل نهاية الشهر الجارى، لأن صرفها قد يكون على حساب التاجر، و لن يتم فيها الاستعاضة قبل إصدار قرار يوضح هذا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين، قد أصدر قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينين، لسداد قيمة السلع التى تصرف للمواطنين على البطاقات، من %50 إلى %25، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال، استجابة لمطالب شعبة البقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقرر «المصيلحى» بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة للبقالين التموينيين، اعتباراً من أول يناير المقبل، حسب قواعد محاسبية اقتصادية تكفل المحافظة على أموال الدعم وحق البقالين فى الحصول على هوامش ربح مناسبة، مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.

وقال إنه بدءاً من يناير لن يسمح لأى بقال تموينى بتسلم البضائع من فروع شركتى الجملة (العامة والمصرية) قبل سداد التأمين خلال الفترة المقررة، أو دفع ثمن البضاعة نقداً لمن يتأخر عن السداد فى الموعد المحدد، ولن يسمح بتشغيل أى ماكينة صرف للبقالين المخالفين، بداية من 2018.