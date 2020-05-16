بقالو التموين: صرف 75% من مقررات شهر مايو

قال ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين في تصريحات خاصة لـ«المال» إنه تم صرف نحو 75% من المقررات التموينية الخاصة لشهر مايو الحالي لحاملي البطاقات التموينية.

وأكد نادي أنه تم صرف نحو 60% من سلع نقاط الخبز عن شهر إبريل الماضي، بالتوازي مع صرف مقررات الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، صرفت الهيئة العامة للسلع التموينية قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر إبريل الماضي لبقالي التموين بنحو 261 مليون جنيه، وذلك لبقالي التموين، وفروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت وزارة التموين في بيان أن ذلك لتوفير السيولة اللازمة لبقالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، وذلك لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف في منظومة فارق نقاط الخبز، إضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين.

يُشار إلى أن الدكتور على المصيلحي قرر في مارس الماضي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى آخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

يذكر أن منظومة السلع التموينية تضم سلعا غذائية، واستهلاكية، وبقوليات، ومنظفات منزلية، وشخصية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه، مقسمة إلي 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم، وذلك لتوفير احتياجات 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من السلع التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها.

يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.