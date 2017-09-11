بقالو التموين: صرف 40 % من مقررات سبتمبر

محمد مجدي:قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، لـ"المال"، إنه تم حتي أمس الأحد، صرف 40% من المقررات التموينية الخاصة بشهر سبتمبر الجاري، وذلك لحاملي البطاقات الذكية.وأكد أن السلع التي يقبل عليها المستفيدين من الدعم الحكومي، مازالت تنحصر في السلع الأكثر استهلاكاً وهي ا

محمد مجدي:



قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، لـ”المال”، إنه تم حتي أمس الأحد، صرف 40% من المقررات التموينية الخاصة بشهر سبتمبر الجاري، وذلك لحاملي البطاقات الذكية.

وأكد أن السلع التي يقبل عليها المستفيدين من الدعم الحكومي، مازالت تنحصر في السلع الأكثر استهلاكاً وهي السكر، الزيت، الأرز، المسلي، المكرونة، والشاي، أما باقي السلع ليس عليها إقبال يذكر.

وأوضح أن معدلات ضخ السلع مستمر بشكل طبيعي، حيث يتم استلامها تباعاً وبشكل دوري من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وذلك بالنسبة للسلع الرئيسية الثلاثة السكر، الأرز، والزيت.

وأضاف أنه يتم أيضاً خلال الفترة الحالية، صرف سلع مجانية للمواطنين عن فارق نقاط الخبز المدعم، والتي بلغت بنسبة تصل إلي 60%، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

يشار إلى أن منظومة فارق نقاط الخبز المدعم، تتضمن حصول الفرد المقيد على البطاقة التموينية على سلع مجانية، مقابل ما يقوم بتوفيره من حصته الشهرية للخبز المدعم، ويتم احتساب الرغيف بقيمة 10 قروش، يتم تجميعها نهاية كل شهر، ويحصل على سلع مجانية مقابل المبلغ، ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على 150 رغيفا شهرياً، بمعدل 5 أرغفة فى اليوم، ويباع الرغيف للمستفيد بـ 5 قروش.

