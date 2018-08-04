بقالو التموين: تعطل سيستم صرف السلع بـ8 محافظات لليوم الرابع

محمد مجدىأكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، أن 8 محافظات فى الجمهورية، تشهد لليوم الرابع على التوالى توقفا تاما لصرف المقررات التموينية، وذلك لوقوع السيستم الخاص بماكينات الصرف لدى بقالى التموين.وقال نادى، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إن تلك المحافظات هى: القاهرة، والجيز



محمد مجدى

أكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، أن 8 محافظات فى الجمهورية، تشهد لليوم الرابع على التوالى توقفا تاما لصرف المقررات التموينية، وذلك لوقوع السيستم الخاص بماكينات الصرف لدى بقالى التموين.

وقال نادى، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن تلك المحافظات هى: القاهرة، والجيزة، والوادى الجديد، والفيوم، وأسيوط، والمنيا، وكفر الشيخ، والغربية، موضحاً أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمعرفة سبب العطل.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن عطل ماكينات صرف السلع لدى البقالين بتلك المحافظات نتيجة تغيير نظام عمل السيستم الخاص بشركات الكروت الذكية، والتى يتم تجديد وتحديث نظام صرف واستلام السلع.



وأوضح المصدر، أنه سيتم العمل على إعادة تشغيلها خلال الأسبوع الحالى، لافتاً إلى أن العطل لا علاقة له بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

























