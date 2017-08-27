بقالو التموين: انتظام صرف مقررات سبتمبر خلال العيد

محمد مجدي:أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، إنتظام عمل 30 ألف بقال تمويني خلال فترة عيد الأضحي، وذلك لصرف المقرر صرف السلع التموينية للمواطنين اعتبارًا من 1 سبتمبر والموافق أول أيام عيد الأضحي.وقال وليد الشيخ، نقيب البقالين، إن البقالين تصرف حاليا السلع التموينية من المخازن التابعة للوزارة وا

محمد مجدي:

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، إنتظام عمل 30 ألف بقال تمويني خلال فترة عيد الأضحي، وذلك لصرف المقرر صرف السلع التموينية للمواطنين اعتبارًا من 1 سبتمبر والموافق أول أيام عيد الأضحي.

وقال وليد الشيخ، نقيب البقالين، إن البقالين تصرف حاليا السلع التموينية من المخازن التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوي المحافظات، مؤكدا أن كميات السلع آمنة ومتوفرة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن مخزون السلع التموينية الأساسية والاستراتيجية لدى الحكومة ممثلة فى وزاة التموين والتجارة الداخلية تكفي لحدود آمنة، مشيرا إلى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز خلال العيد سيتم بانتظام.

وقال ماجد نادي، المتحدث الإعلامي للنقابة، إن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلية بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.

وأشاد نادي بدعم الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، للبقالين خلال الفترة الحالية، موضحا أن وفدا من النقابة التقي قيادات الوزارة بتوجيهات من الوزير لبحث مطالب القطاع والعمل على حلها.

وقال محمود حسونة، الأمين العام للنقابة، إن عمليات صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر للبقالين بالقاهرة والمحافظات جارية بصورة منتظمة، بحيث يتم صرفها للمواطنين مستحقي الدعم أول الشهر خلال العيد.

وأوضح حسونة أن وزارة التموين تسعي حاليا على الانتهاء من أزمة البطاقات التموينية التالفة والمفقودة ، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع بطاقة تموينية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفي راضي، نقيب بقالي التموين بالدقهلية، إن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلية.

وأضاف راضي أن البقالين في المحافظة يشكون خلال الشهور الأخيرة من الأعطال المتكررة لماكينات صرف السلع التموينية نتيجة سقوط السيستم الخاص بصرف نقاط الخبز والسلع التموينية، مطالبا وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة على شركات الكروت للتيسير على البقال توفير السلع للمواطن مستحق الدعم.