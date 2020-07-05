بقالو التموين: انتظام صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري

أكد ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين في تصريحات خاصة ل “المال” أنه يتم صرف المقررات التموينية الخاصة لشهر يوليو الحالي لحاملي البطاقات التموينية بانتظام ودون تأخير في اي صنف من السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية .

وقال نادي ، إنه تم صرف نحو 15% من سلع نقاط الخبز عن شهر يونيو الماضي، وذلك بالتوازي مع صرف مقررات شهر يوليو الجاري.

وتضم منظومة السلع التموينية سلع غذائية، واستهلاكية، وبقوليات، ومنظفات منزلية، وشخصية.

ويتم طرح تلك السلع من خلال الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2020/2021، والتي تقدر ب 84.5 مليار جنيه.

وذلك لتوفير احتياجات 21 مليون بطاقة تموين مقيد عليها 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وفي هذا الشأن اوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ل “المال” انه تم صرف سلع مجانية بقيمة 285 مليون جنيه وذلك عن فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي والتي تم صرفها خلال يونيو الماضي.

كان الدكتور على المصيلحي قرر في مارس الماضي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى آخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها، يشتري من خلالها سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كمامات قماشية واقية على البطاقات التموينية على أن يتم بيعها للمواطنين اختياريا بسعر 8.5 جنيه للكمامة الواحدة، و بحد اقصي 2 كمامة لكل بطاقة تموينية .

وقال وزير التموين في تصريحات سابقة انه سيتم طرح 40 مليون كمامة قماشية على البطاقات التموينية وذلك خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأضاف أن المرحلة الأولي مستهدف خلالها طرح 19 مليون كمامة خلال شهر يوليو الجاري والمرحلة الثانية 21 مليون كمامة خلال شهري أغسطس و سبتمبر، وذلك في جميع المنافذ التموينية.

وتضم المنظومة التموينية 31 الف بقال تمويني على مستوي الجمهورية إضافة إلي 4500 منفذ جمعيتي و نحو 1300 فرع استهلاكي تابع للمجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

