بقالو الإسكندرية يطالبون شركة الجملة بتوفير احتياجاتهم من السلع

معتز محمود



أكد بعض التجار من أعضاء شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة لا تحتوى إلا على سلع بسيطة كالزيت والأرز، مطالبين بتوفير المنتجات التى يطلبها المواطنون حالياً.



وأضاف التجار خلال اجتماع أعضاء الشعبة بمقر غرفة تجارة الإسكندرية مع فايز أبوعلفة مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، أنهم يحصلون على أردأ المنتجات من مخازن الشركة، فضلا عن أن بعض السلع أغلى من بيعها بالسوق.



من جانبه أكد فايز أبو علفة مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالإسكندرية، أن مخازن الشركة تحتوى على 60 سلعة وليس كما يزعم التجار أنها بها سلعا محددة، لافتاً إلى أن الجبن وحده 6 أنواع.



وأوضح فايز أن مخازن الشركة تحتوى أيضاً على سكر تموينى وأرز بلدى وهندى وعدس ودقيق وجبنات وعسل نحل وشاى ليبتون وبروك بوند وسمنة ايديال وجولدن شيف و تونة و4 أصناف صابون.



وأقر بأن بعض السلع الموجودة بالشركة تزيد أسعارها عن السوق، مبرراً ذلك بنقص السيولة المتاحة لديه، ما يدفع الشركات الموردة لتوفير السلع بالشركة بسعر مرتفع لأن التحصيل يكون كل 45 يوما أو 90.