«بقالة الإسكندرية»: «اللي عايز يخزن أرز ينتظر حتى تنخفض أسعاره»

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية: “اللي عايز يخزن أرز ينتظر حتى تنخفض الأسعار ولا يشتري بالأسعار المرتفعة الموجودة الآن”. .

ونصح رئيس الشعبة المواطنين في بيان اليوم بعدم شراء كميات كبيرة من الأرز والاكتفاء بشراء الاحتياجات اليومية فقط، نظرا لأن الأسعار ستواصل الانخفاض، متوقعا أن يتراوح الكيلو بين 10 و12 جنيها بدلا من سعره الآن الذي يتراوح بين 17 و 20 جنيها للكيلو.

وأضاف، “نصيحة للمستهلك الأرز الجديد بدأ حصاده، الأسعار هتنزل بنسبة كبيرة جدا تقريبا 50% اشتري حاليا علي القد وخذ خزين البيت من نصف شهر 9 إلى أول شهر 11.

وأكد المنوفي أن أسعار طن الأرز تراجعت بقيمة 2000 جنيه للطن في المضارب، ليصل سعر الطن إلى 11 ألف جنيه بدلا من 13 ألفا.

كما يرى أن الأرز سيواصل انخفاضه خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لآننا الآن بداية الموسم “البشاير” وبعد الانتهاء من الحصاد نهاية الشهر الجاري أو منتصف الشهر المقبل سيواصل طن الأرز الانخفاض.