بفوزه علي إنبي.. درع الدوري في يد الأهلي منتظرا هدايا المنافسين

علي المصريواصل فريق الكرة بالنادي اﻷهلي، مسلسل انتصاراته، بفوزه علي مضيفه إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت، في افتتاحية لقاءات اﻷسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وواصل اﻷهلي تفوقه على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، حيث الت

علي المصري

واصل فريق الكرة بالنادي اﻷهلي، مسلسل انتصاراته، بفوزه علي مضيفه إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت، في افتتاحية لقاءات اﻷسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وواصل اﻷهلي تفوقه على إنبي في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، حيث التقيا في 31 مباراة، تمكن المارد اﻷحمر من تحقيق الفوز في 20 مباراة، وحقق الفريق البترولي الفوز في 4 مباريات، وكان التعادل حاضرا في 7مباريات.

وافتتح أيمن أشرف التسجيل لحامل اللقب مبكرا، بعد مرور ثلاث دقائق فقط، من إنطلاقة اللقاء، الذي إداره الحكم الدولي محمد معروف، وعاونه أحمد توفيق طلب وعبد الفتاح عريشة، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من حسام الجلاد وسعيد حمزة حكماً خامساً.

وحقق اﻷهلي الفوز الخامس عشر علي التوالي، ليرفع رصيده للنقطة 75، ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد إنبي عند 40 نقطة، وظل في المركز الخامس، بصفة مؤقتة لحين نهاية لقاءات الجولة الحالية.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط ليصل للنجمة الرابعة ويتوج رسميًا بالدوري للمرة الـ40، وينتظر أن يتوج ببطولته المفصلة، في حال تعثر اﻹسماعيلي والزمالك والمصري، علي الترتيب، خلال لقاءات الجولة ذاتها، وعدم تحقيقهم للفوز في تلك اللقاءات.

وسيتأجل التتويج للجولة الثلاثون، في حالة فوز الثلاثة فرق في لقاءات الجولة الحالية، حيث تعتبر النقطة الـ76 هي التي يحتاجها اﻷهلي للتتويج الرسمي بالنجمة الرابعة في تاريخه، والحصول علي درع الدوري المفضل ﻷبناء القبعة الحمراء، رقم 40 في مسيرته بالمسابقة.