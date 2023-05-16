بفعل نمو مبيعات المركبات الصديقة للبيئة.. صادرات السيارات الكورية تقفز 40% في أبريل

أعلنت وزارة الصناعة الكورية اليوم الثلاثاء أن صادرات السيارات في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 40.3% على أساس سنوي في أبريل على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

بلغت قيمة صادرات السيارات 6.16 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.4 مليارات دولار قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

من حيث الحجم، سجلت الصادرات 247,399 سيارة بزيادة قدرها 25.3% على أساس سنوي.

وأدى الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة إلى زيادة مبيعات السيارات بشكل عام.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 55.8% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 2.05 مليار دولار، وهذا ثاني أكبر رقم شهري على الإطلاق.

وتجاوزت القيمة حاجز الملياري دولار لأول مرة في فبراير وظلت تتراوح فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين.

من حيث الحجم، ارتفعت المبيعات بنسبة 33.7% لتصل إلى 63,824 وحدة الشهر الماضي.

من الإجمالي، كانت هناك 29,731 وحدة من السيارات الكهربائية، مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 100.4% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن السيارات الهجينة استحوذت على 42.7%، أو 27,256 وحدة، وسجلت انخفاضا بنسبة 5.4% في المبيعات الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاض صادرات قطع غيار السيارات بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 1.91 مليار دولار.

كما أظهرت ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 4.3% على أساس سنوي إلى 149,374 وحدة في أبريل.

وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 24.7% على أساس سنوي إلى 382,265 وحدة الشهر الماضي بفضل الإمداد السلس لأشباه موصلات السيارات، وفقا للوزارة.

ومن بين الشركات الكبرى، نما إنتاج شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها بنسبتي 16% و22.8% على أساس سنوي على التوالي.