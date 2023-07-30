بفعل نمو قوي للإقراض الاستهلاكي.. تحسن الهيكل الائتماني في الصين

ذكر تقرير فصلي أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مؤخرا أن هيكل الائتمان بالصين تحسن خلال النصف الأول من هذا العام، حيث كانت هناك زيادات أسرع في القروض الاستهلاكية والإقراض المتوسط والطويل الأجل للشركات، وفقا لوكالة شينخوا.

وأوضح التقرير أن إجمالي القروض الاستهلاكية العائلية المستحقة بلغ 18.75 تريليون يوان (2.63 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة 12.4 % عن العام الماضي، حيث كان معدل النمو أعلى بنسبة 8.3 نقطة مئوية مما كان عليه في نهاية عام 2022.

وفي الوقت نفسه، سجلت أرصدة القروض المتوسطة والطويلة الأجل للمؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الخدمية زيادة بنسبة 17.9 % على أساس سنوي – بارتفاع 3.4 نقطة مئوية عما كانت عليه قبل ستة أشهر – لتصل إلى 95.96 تريليون يوان.

وأظهر التقرير نموا سريعا للقروض الشاملة والخضراء وتمويلا قويا لشركات التكنولوجيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقفزت القروض الشاملة المستحقة على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بنسبة 26.1 % على أساس سنوي إلى 27.69 تريليون يوان، وارتفع الإقراض الأخضر في البلاد بنسبة 38.4 % إلى 27.05 تريليون يوان. ونما رصيد القروض لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 25.1 % إلى 2.4 تريليون يوان.

وفي نهاية يونيو، بلغت القروض العقارية المستحقة 53.37 تريليون يوان، بزيادة 0.5 في المائة عن العام السابق.