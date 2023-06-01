بفعل زيادة الطلب على السيارات الرياضية.. مبيعات «كيا» تقفز 12% فى 5 أشهر

أعلنت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات فى كوريا، اليوم الخميس أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 14% في شهر مايو مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، قفزت مبيعات “كيا” بنسبة 12% لتصل إلى 1,296,241 سيارة من 1,160,006 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت شركة “كيا”، وهي شركة أصغر تابعة لشركة “هيونداي موتور”، في بيان إنها باعت 268,593 سيارة في مايو بارتفاع من 234,729 سيارة في العام السابق، بفضل زيادة الطلب على موديلات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل “سبورتاج”، و”سورينتو”، و”سيلتوس”.

وذكر البيان أن المبيعات المحلية زادت بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 50,275 وحدة في الشهر الماضي من 45,577 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 15% لتصل إلى 217,772 وحدة من 188,994 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وتهدف الشركة في عام 2023 إلى بيع 3.2 مليون وحدة، بما في ذلك هدف المبيعات الخارجية المحدد عند 2.6 مليون وحدة.