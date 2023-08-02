بفعل انخفاض العملة الوطنية.. كوريا تسجل ثالث أكبر تراجع في نصيب الفرد من الناتج المحلي

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فى كوريا الجنوبية انخفض بمقدار 8.2% على أساس سنوي في العام الماضي، لتسجل كوريا الجنوبية ثالث أكبر تراجع من بين الدول الرئيسية، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 32,142 دولار أمريكيا في العام الماضي حسبما ذكر بنك كوريا المركزي من خلال جمع البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% من 34,998 دولار في عام 2021، وتعد هذه النسبة ثالث أكبر نسبة من بين 47 دولة بعد اليابان بنسبتي -15.1% والسويد -8.5%.

ويعزي هذا التراجع الحاد إلى انخفاض قيمة العملة الكورية بشكل حاد في العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي 1,291.75 وون في العام الماضي بزيادة 12.9% من 1,144.32 وون في عام 2021.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالعملة الكورية بمقدار 3.9% على أساس سنوي إلى 2,161 تريليون و800 مليار وون في العام الماضي، لكن انخفض الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار بنسبة 7.9% إلى 1.6773 تريليون دولار خلال نفس الفترة لتسجل ثاني أكبر انخفاض من بين 42 دولة بعد اليابان بـ -15.5.

احتلت كوريا المرتبة الـ13 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي انخفاضا بـ3 درجات من المركز الـ10 في عام 2021.

وقال مسؤول في البنك المركزي إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالدولار في العام الماضي يعزي أساسا إلى انخفاض قيمة العملة الكورية.

وتضم البيانات 47 دولة بما في ذلك أكبر 30 دولة من حيث حجم الاقتصاد، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وظلت البلاد عند المرتبة الـ23 من بين 47 دولة في عامي 2021 و2022.

وتصدرت لوكسمبورج التصنيف بـ 125,558 دولار، وتليها النرويج بـ 105,180 دولار، وأيرلندا بـ 104,237 دولار، وسويسرا بـ 91,976 دولار، والولايات المتحدة بـ 76,360 دولار.