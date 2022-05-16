بفعل انتعاش قطاعي السياحة والزراعة.. الاقتصاد التونسي ينمو 2.4% في الربع الأول

قال معهد الإحصاء التونسي اليوم الإثنين إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بنمو قطاعي السياحة والزراعة، بحسب وكالة رويترز.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، انكمش الاقتصاد التونسى بنسبة 1.8 % . وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد نمو بنسبة 3.1 % في 2021.

قطاع السياحة فى تونس ينمو 11.2 %

وحقق قطاع السياحة فى تونس نموا بنسبة 11.2 %، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 3.3 % في الربع الأول من العام الجاري.

فى سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الإثنين ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج بنسبة 13.3% في الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 58 %.

إيرادات السياحة تسجل 796 مليون دينار

وبلغت التحويلات 2.43 مليار دينار تونسي (791 مليون دولار). وارتفعت إيرادات السياحة إلى 796 مليون دينار.

وبلغت خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 3.26 مليار دينار.

على صعيد آخر، شارك آلاف التونسيين أمس الأحد في احتجاج على سياسات الرئيس قيس سعيد مطالبين بعودة النظام الديمقراطي المكتسب ورفضوا خطوته حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين هيئة جديدة بقرار فردي منه.

وهتف المحتجون، الذين احتشدوا وسط العاصمة تونس في مظاهرة من بين أكبر المظاهرات المناهضة لسياساته منذ شهور، “الشعب يريد الديمقراطية” و”يا سعيد زاد الفقر زاد الجوع”. وجاء احتجاجهم بعد مرور أسبوع على مظاهرة أصغر من ذلك خرجت تأييدا لسعيد.

وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المنحل والتي تتهم سعيد مثلما يتهمه خصومه الآخرون بأنه قاد انقلابا سياسيا “أصبح واضحا أن الشارع يدعم العودة إلى المسار الديمقراطي”.

الاقتصاد التونسي والمالية العامة للدولة فى أزمة

و يمر الاقتصاد التونسي والمالية العامة للدولة بأزمة، وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ وسط فقر متفش وضائقة شديدة.

وقال التيجاني تيزاوي وهو موظف في القطاع الخاص “مقاومتنا السلمية مستمرة في الشوارع حتى نستعيد حريتنا وديمقراطيتنا” مشيرا إلى أنه سُجن قبل الثورة لمشاركته في احتجاجات.

وجاء دستور عام 2014 ثمرة شهور من المفاوضات المكثفة بين طيف واسع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وهو منظمة قوية تضم أكثر من مليون عضو.

ويرفض سعيد دعوات لإجراء حوار شامل مماثل قائلا إن من عارضوا إجراءاته يجب ألا يشاركوا في أي مناقشات حول مستقبل تونس وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال السياسي المخضرم نجيب الشابي في كلمة أمام المحتجين “التونسيون يرفضون تغيير هيئة الانتخابات… التونسيون موجودون هنا لرفض استفتاء سعيد”.