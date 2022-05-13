بفعل انتعاش الطلب.. طيران الإمارات تقلص خسائرها إلى مليار وعشرة ملايين دولار

سجلت شركة طيران الإمارات في دبي خسائر سنوية بلغت 1.1 مليار دولار، في تحسن كبير بعد خسارة بلغت 5.5 مليار دولار في العام السابق، حيث تعزز الطلب على السفر الدولي بعد تخفيف الحكومات للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، بحسب وكالة رويترز.

أعلنت طيران الإمارات، التي تسير رحلات دولية فقط، قفزة بنسبة 91 % في الإيرادات إلى 16.1 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 مارس بعد أن تضاعف عدد الركاب لثلاثة أمثال إلى 19.6 مليون.

رئيس طيران الإمارات: تعافي الأعمال تسارعت وتيرته في النصف الثاني من العام

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات والرئيس التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان، إن تعافي الأعمال تسارعت وتيرته بشكل خاص في النصف الثاني من العام.

وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي إن معدل إشغال المقاعد في الرحلات الجوية بلغ 58.6%، ارتفاعًا من 44.3% قبل عام، بينما زاد عدد الوجهات من 120 في بداية السنة المالية إلى أكثر من 140 في 31 مارس.

كانت هذه هي الخسارة السنوية الثانية على التوالي لشركة الطيران والرابعة فقط في تاريخها الذي يمتد 40 عامًا تقريبًا.

طيران الإمارات تتوقع عودة الأرباح في السنة المالية الحالية

توقعت طيران الإمارات عودة الأرباح في السنة المالية الحالية، في حين قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، إن مجموعة الإمارات، التي تضم شركة الطيران، ستحقق أرباحًا أيضًا.

وقال الشيخ أحمد “ركزنا، هذا العام، على استعادة عملياتنا بسرعة وأمان في كل مكان تم فيه تخفيف قيود الجائحة في أسواقنا”، فيما أشار إلى أن المجموعة تتابع عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

مسئول: سعر النفط الحالي لا يمكن لشركات الطيران تحمله

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات، هذا الأسبوع، إنه في حين أن طيران الإمارات تعالج مسألة ارتفاع أسعار الوقود والتضخم، فإن سعر النفط الحالي لا يمكن لشركات الطيران تحمله.

وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع، على الرغم من أنه سيتعين على شركات الطيران تحمل بعض التكاليف حتى لا تؤثر سلبًا على انتعاش السفر.

مجموعة الإمارات تعلن عن خسائر سنوية مليار دولار

وأعلنت مجموعة الإمارات عن خسارة قدرها مليار دولار هذا العام، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 86% إلى 18.1 مليار دولار. وحققت دناتا للرحلات وخدمات السفر في دبي التابعة للمجموعة أرباحا بقيمة 30 مليون دولار.

قال الشيخ أحمد، هذا الأسبوع، إنه يأمل في أن تتمكن شركة الطيران بعد السنة المالية الحالية من البدء في سداد 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار) التي تلقتها من حكومة دبي خلال الوباء.

ولم تعلن شركة الخطوط الجوية القطرية، وهي الشركة المنافسة الخليجية، عن نتائجها السنوية حتى الآن عن السنة المالية المنتهية أيضا في 31 مارس.