بفعل النمو القوي للمبيعات.. أرباح هيونداي تقفز 134% خلال الربع الثالث

قالت هيونداي موتور أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا اليوم الخميس أن صافي أرباحها للربع الثالث ارتفع بنسبة تزيد على 130% على أساس سنوي بفضل النمو القوي لمبيعاتها العالمية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الأرباح المجمعة وصل إلى 3.3 تريليونات وون (2.4 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 134% عن نفس الفترة من العام السابق.

ونمت المبيعات بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 41 تريليون وون بينما ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 146.3% إلى 3.82 تريليونات وون.

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. حيث بلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الربح 2.87 تريليون وون، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، الذراع المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت هيونداي إنها باعت 1,045,510 مركبات في السوق العالمية في الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبشكل خاص، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 33.3% في المبيعات العالمية للمركبات الصديقة للبيئة بفضل سياراتها الكهربائية الهجينة المعززة، بما في ذلك الطرز الجديدة من علامتها التجارية أيونيك.

ومع ذلك، أشارت الشركة أيضًا إلى التحديات المحتملة، بما في ذلك التوترات الحالية في الشرق الأوسط والضغوط التضخمية المستمرة والانخفاض المحتمل في الطلب في الاقتصادات الناشئة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضافت هيونداي أنها تخطط للتركيز على تعزيز الوعي العالمي بعلامة أيونيك وزيادة مبيعات سياراتها الصديقة للبيئة من خلال تعزيز الطرز الهجينة.

كما تخطط أيضًا للتركيز على تحسين السيارات التي تمزج بين الفئات المتميزة من خلال تقديم طراز جينيسيس “جي في 8”- المحدث وكوبيه “جي في 80”.