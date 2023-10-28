بفعل ارتفاع التكاليف.. تباطؤ نمو مبيعات الشركات الكورية في 2022

أظهرت بيانات البنك المركزي الكورى أن نمو مبيعات الشركات الوطنية تباطأت كما ضعفت ربحيتها العام الماضي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام إلى تآكل أرباحها النهائية، بحسب وكالة يونهاب.

وزادت مبيعات الشركات الكورية بنسبة 15.1% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، متباطئة من زيادة بنسبة 17% في عام 2021، وفقا لبيانات بنك كوريا.

وتستند البيانات إلى مراجعة حوالي 910,000 شركة تخضع لعمليات تدقيق خارجية. ومع تباطؤ مبيعاتها، ضعفت ربحيتها في نفس الوقت.

بلغت نسبة الأرباح التشغيلية إلى المبيعات 4.5% العام الماضي، مقارنة بـ 5.6% في العام الذي سبقه، في حين تباطأ صافي أرباحها إلى المبيعات أيضًا من 6.5% إلى 4.6% خلال الفترة المذكورة.

وجاء تباطؤ نمو المبيعات والأرباح وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام، مثل النفط.

وثبت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة السادسة على التوالي هذا الشهر، بعد أن طبق سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي.

وبحسب القطاع، شهدت شركات التصنيع تباطؤ نمو مبيعاتها إلى 14.6% في العام الماضي من 18.1% في عام 2021، وفقًا لبنك كوريا المركزي.

ونمت المبيعات في القطاع غير الصناعي بنسبة 15.4% العام الماضي، متباطئة عن نسبة العام السابق له البالغة 16.2%.

وأظهرت البيانات أن متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات وصل إلى 122.3% العام الماضي، ارتفاعا من 120.3% في العام الذي سبقه.