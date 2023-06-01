بفضل موديلات السيارات الفاخرة والرياضية.. ارتفاع مبيعات «هيونداي» 11% في 5 أشهر

قالت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 7.8% في شهر مايو مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل موديلات السيارات الفاخرة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، قفزت مبيعات “هيونداي موتور” بنسبة 11% لتصل إلى 1,705,878 وحدة من 1,536,400 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت هيونداى في بيان إنها باعت 349,194 سيارة في مايو، بارتفاع من 323,833 سيارة في العام السابق.

وذكر البيان أن المبيعات المحلية زادت بنسبة 8.4% لتصل إلى 68,680 سيارة من 63,373 سيارة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 7.7% إلى 280,514 سيارة من 260,460 سيارة.

وقالت “هيونداي” إنها ستستمر في كسب حصة أكبر في الأسواق العالمية من خلال إطلاق السيارة “سانتافي” الرياضية المتعددة الاستخدامات والسيارة “أيونيك 5 إن” الكهربائية بالكامل.

وقال البيان إن الشركة ستركز على بيع السيارة “أيونيك 6” الكهربائية في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2023.