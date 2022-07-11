بفضل كيروش.. مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين للظفر بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا عن عام 2022.

وتواجد منتخب مصر ضمن القائمة النهائية معل كل من السنغال والمغرب والكاميرون وبوركينا فاسو، بعد أن تم استبعاد منتخبات جزر القُمر، مالي، غينيا الاستوائية، جامبيا، تونس التي تواجدت في القائمة الأولية.

ويتواجد منتخب مصر في القائمة النهائية بعد وصولها لنهائي كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022، وقت أن كان كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للفراعنة.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في المغرب.