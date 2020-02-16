بفضل تنوع الموديلات .. «شيفروليه» تتصدر سوق الشاحنات خلال 2019

تصدرت شيفروليه قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات خلال العام الماضى، بعد أن صعد أداؤها بنسبة تصل إلى %6.9 لتسجل 26 ألفًا و977 سيارة، مقابل 25 ألفًا و247 وحدة بيعت حتى نهاية 2018، بحسب البيانات والإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

استحوذت العلامة الأمريكية المنشأ على حصة سوقية تصل إلى %77.4 من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات فى مصر خلال العام الماضى، مقابل %78.9 نهاية 2018، طبقًا لأميك.

حلت نيسان فى المركز الثانى بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 2726 شاحنة خلال العام الماضى، مقابل 2171 وحدة مباعة خلال 2018، بمعدل نمو %25.6 لتصعد حصتها السوقية إلى %7.8 خلال 2019، مقابل %6.8 خلال العام ما قبل الماضى.

أشار التقرير إلى أن العلامة اليابانية المنشأ «تويوتا» تمكنت من اقتناص المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات المصرية خلال العام الماضى، بعد أن سجلت مبيعاتها 1734 شاحنة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال 2018، التى بلغت 1285 وحدة، بمعدل نمو %34.9.

صعدت حصة تويوتا من إجمالى مبيعات السوق خلال العام الماضى لتصل إلى 5%، بعد أن كانت %4 فى نهاية 2018.

مرسيدس تستحوذ على المركز الرابع فى القائمة.. وفولفو تاسعاً

فى المركز الرابع جاءت مرسيدس MCV، التى حققت نموًا فى مبيعاتها من الشاحنات بنسبة تصل إلى %32.3 لتسجل 1185 شاحنة نهاية 2018، مقابل 896 وحدة تم بيعها خلال 2018، لترتفع حصتها السوقية من 2.8، إلى %3.4.

استطاعت سوزوكى حصد المركز الخامس فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات خلال العام الماضى، ببيعها 829 وحدة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال 2018، التى سجلت 750 مركبة، بنمو %105 لترفع حصتها السوقية إلى 2.4%، بعد أن بلغت نهاية 2018، ما يقرب من %2.3.

تسبب هبوط مبيعات ميتسوبيشى فى مصر تراجع ترتيبها فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات إلى المركز السادس، بعد أن اكتفت ببيع وتسليم 499 وحدة فقط، مقابل 773 شاحنة خلال 2018، لتهبط مبيعاتها بنسبة تصل إلى 35.4%.

أدى هبوط مبيعات العلامة اليابانية فى مصر إلى تراجع حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات إلى %1.4 خلال 2019، بعد أن سجلت فى العام ما قبل الماضى %2.4 بحسب بيانات أميك.

فى المركز السابع جاءت العلامة الإيطالية فيات، التى صعدت مبيعاتها بنسبة تصل إلى %81 تم تسليم 443 وحدة نهاية العام الماضى، مقابل 245 مركبة مباعة خلال 2018.

تمكنت فيات من اقتناص حصة سوقية تصل نسبتها إلى %1.3 من إجمالى مبيعات السوق خلال العام الماضى، مقابل %0.8 نهاية 2018.

أما العلامة الصينية فيكتورى، فحققت أعلى معدل نمو فى مبيعات سوق الشاحنات خلال 2019، بعد أن قفزت مبيعاتها من 18 وحدة فقط نهاية 2018، إلى 184 شاحنة خلال 2019، لتستحوذ بذلك على المركز الثامن فى القائمة، بحصة سوقية تصل إلى %0.5.

فى المركز التاسع جاءت فولفو، التى تراجعت مبيعاتها خلال العام الماضى بنسبة تقترب من %27 بعد أن سلمت 164 شاحنة، مقابل 224 وحدة مباعة نهاية 2018، لتستحوذ على %0.5 من إجمالى مبيعات السوق.

نجحت هيونداى من حصد المركز العاشر بعد أن سجلت مبيعاتها من الشاحنات 131 وحدة، بحصة سوقية %0.4.

أما باقى العلامات الأخرى فهبطت مبيعاتها من 391 شاحنة نهاية 2018، إلى شاحنتين فقط خلال 2019، بمعدل تراجع يصل إلى %99.5.

قال أحد موزعى شيفروليه، إن تصدر شيفروليه لمبيعات سوق الشاحنات خلال العام الماضى يعود فى الأساس إلى تزايد الطلب على طراز شيفروليه الدبابة، موديل 2020، التى تم تقديمها رسميًا للسوق خلال النصف الثانى من 2019.

بين أن اعتماد جنرال موتورز، المالكة للعلامة التجارية عالميًا، على التجميع المحلى بمصانعها فى السادس من أكتوبر لموديلات الدبابة والجامبو، ساهم بشكل كبير فى دعم مبيعات العلامة التجارية، مقارنة بالمستوردة من الخارج بالكامل.