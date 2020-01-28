“بفضل برنامج الإصلاح”.. طارق عامر: اللى بيحصل في مصر هايل جدا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك تمكن من تمويل عشرات المشروعات الخدمية بفضل برنامج الإصلاح، مؤكدا أن ما يحدث من إنجازات في مصر “هايل جدا”.

وتابع في لقاء مع برنامج مساء دي إم سي: “البنك دعم 177 مشروعا خدميا خلال السنوات الأربعة الماضية.. اللي بيحصل في مصر هايل.. من غير برنامج الاصلاح مش هنقدر نعمل كده”.

وبحسب عامر فإن المشروعات الممولة تضمنت قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والسكك الحديدية والمترو والقطارات المكهربة والتعليم والبترول.

وأضاف عامر: “دعمنا مشروعات للشركة القابضة للكهرباء وتطوير ترام الإسكندرية بملايين الدولارات”.

وتابع : دعمنا مشروعات تحسين الصرف في الفيوم بـ 140 مليون دولا ودعمنا توريد 32 قطار بـ 270 مليون دولار وتمويل القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان بـ 668مليون دولار.

وأضاف: “ساندنا توسيع 3 معامل تكرير بـ 2.6 مليار دولار فضلا عن تأهيل محطة خزان أسوان والصرف الصحي بالمناطق الريفية ب300 مليون دولار”.

وتابع:” تم دعم لخط الأول للمترو عبر قرض بقيمة 390 مليون ودعمنا شراء 100 جرار سكة حديد بـ280 مليون دولار”.