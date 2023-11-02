بفضل الطلب القوي على الطرازات الراقية..ارتفاع مبيعات «هيونداي» في أكتوبر 9.6%

قالت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا ، إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 9.6% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على الطرازات الراقية ، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة في بيان إنها باعت 377,986 سيارة في أكتوبر ارتفاعا من 344,910 سيارات في العام الماضي، مع زيادة مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات ومبيعات العلامة التجارية المستقلة “جينيسيس”.

وجاء في البيان أن المبيعات المحلية زادت بنسبة 5.9% لتصل إلى 64,328 سيارة من 60,736 سيارة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 10% إلى 313,658 سيارة من 284,174 سيارة.

وتخطط “هيونداي” للتركيز على تحسين تشكيلة منتجاتها من خلال إطلاق طراز “GV80 SUV” و”GV80 Coupe” في الأسواق العالمية، بينما تخطط لتقديم طراز “أيونيك ‎5 N” عالي الأداء العام المقبل بعد إطلاقه محليا في سبتمبر.

وتهدف طرازات “N” إلى توفير القدرة على الأداء الكامل للقيادة اليومية.

ومن يناير إلى أكتوبر، ارتفعت المبيعات بنسبة 7.9% إلى 3,505,024 سيارة من 3,248,961 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت المبيعات المحلية بنسبة 13% إلى 627,847 سيارة في الأشهر العشرة الأولى من 557,571 سيارة في العام السابق. وارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 6.9% إلى 2,877,177 سيارة من 2,691,390 سيارة خلال نفس الفترة.