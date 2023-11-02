بفضل الطلب القوي على السيارات متعددة الاستخدامات.. ارتفاع مبيعات «كيا» عالميا في أكتوبر 7.7%

قال شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 7.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على طرازات السيارات المتعددة الاستخدامات، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت “كيا” في بيان إنها باعت 257,709 سيارات في أكتوبر بارتفاع من 239,371 سيارة في العام الماضي، مع زيادة مبيعات سيارات “سبورتاج” و”سورينتو” و”سيلتوس”.

وقالت إن المبيعات المحلية زادت بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتصل إلى 42,960 سيارة الشهر الماضي من 42,781 سيارة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 9.2% إلى 214,139 سيارة من 196,173 سيارة خلال الفترة المذكورة.

وتتضمن أرقام المبيعات الشهرية نتائج مبيعات السيارات ذات الأغراض الخاصة.

ومن يناير إلى أكتوبر، ارتفعت المبيعات بنسبة 8.3% إلى 2,611,938 سيارة من 2,410,909 سيارات في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 7.3% إلى 468,8345 سيارة في الأشهر العشرة الأولى من 436,790 سيارة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية 8.5% إلى 2,138,508 سيارات من 1,971,310 سيارات خلال الفترة المذكورة.

وفي عام 2023، حددت الشركة هدف المبيعات عند 3.2 مليون سيارة، بما في ذلك المبيعات الخارجية عند 2.6 مليون سيارة.