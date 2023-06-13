بفضل الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.. أرباح أوراكل تفوق التوقعات

ساعدت زيادة الإيرادات من الخدمات السحابية شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل على زيادة الأرباح في الربع المالي الأخير، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 17 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو إلى 13.8 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 13.74 مليار دولار وفقاً لرفينيتيف.

ونمت إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 54 % لتصل إلى 4.4 مليار دولار، وبدأ اندفاع أوراكل في سوق الحوسبة السحابية يؤتي ثماره وساعدها استحواذها على شركة السجلات الطبية الإلكترونية سيرنر العام الماضي، إذ منحها قدرة أكبر على التنافس مع عمالقة الصناعة مايكروسوفت وأمازون.

كما استفادت الشركة من الضجة المتزايدة حول التطبيقات ذات الذكاء الاصطناعي في أرباحها النهائية، ويعتقد المحللون أنه بالنظر إلى شراكة أوراكل مع شركة إنفيديا، فإن أوراكل تتمتع بمكانة جيدة لتصبح منصة تطوير رئيسية في قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الذي يمكن أن يكون أحد ركائز النمو الناشئة.

وربحت أوراكل 3.3 مليار دولار بزيادة 4 % على العام الماضي.

وتجاوزت الأرقام الفصلية توقعات السوق، وارتفع سعر السهم بأكثر من 4 % بعد ساعات التداول.

قال الرئيس التنفيذي للشركة سافرا كاتز في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين إن أوراكل تتوقع نمو الإيرادات السحابية بمعدلات مماثلة على الأقل في السنة المالية 2024 كما في عام 2023.