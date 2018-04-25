بفضل الإعلانات الآسيوية.. أسهم تويتر تقفز 13%

- إجمالى الإيرادات تصعد 21% بالربع الأولخالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم شركة "تويتر" الأمريكية بأكثر من 13 %، اليوم الأربعاء، ليرتفع إلى 13.4 دولار، بعدما أعلنت عن ارتفاع إجمالى إيراداتها 21%، خلال الربع الأولى من العام الجارى، بفضل تزايد الإعلانات من الشركات الآسيوية وغيرها من الشركات خارج الولاي

– إجمالى الإيرادات تصعد 21% بالربع الأول



خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة “تويتر” الأمريكية بأكثر من 13 %، اليوم الأربعاء، ليرتفع إلى 13.4 دولار، بعدما أعلنت عن ارتفاع إجمالى إيراداتها 21%، خلال الربع الأولى من العام الجارى، بفضل تزايد الإعلانات من الشركات الآسيوية وغيرها من الشركات خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقعت الشركة، ارتفاع نموها من 10 % إلى 15 % هذا العام، بعدما قفزت أسعار أسهمها 26.9 % منذ بداية العام وحتى الآن، بفضل صعود أعداد المستخدمين 336 مليون شخص كل شهر بزيادة 3 % عن شهور العام الماضى.

وزاد إجمالى شركة تويتر إلى 664.9 مليون دولار، بينما بلغت إيرادات الإعلانات 523.1 مليون دولار، لتتفوق على توقعات المحللين التى توقفت عند 607.6 مليون دولار، و523.1 مليون دولار على التوالى، فى حين أن إعلانات الفيديو بلغت أكثر من 50 % من إيرادات الإعلانات.

وقفز صافى أرباح شركة تويتر إلى 61 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، بالمقارنة مع خسارة قدرها 61.6 مليون دولار، خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة تويتر -التى تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرًا لها- صعدت أرباحها خلال الربع الأول من العام الجارى للفصل الثانى على التوالى، مع تزايد أعداد المستخدمين لواقع التغريدات كل شهر هذا العام مع اتجاه شركات الإعلانات خارج أمريكا لفيديوهات تويتر، ولاسيما من الشركات الآسيوية.

وصعد نمو المبيعات الدولية على تويتر والتى تسهم 48 % من الإيرادات، خلال الربع الماضى إلى أكثر من 53 %، بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضى، بينما توقف معدل النمو عند 2 % فى السوق الأمريكية.

ومع ذلك مازال قطاع مواقع التواصل الاجتماعى يتعرض لضغوط شديدة من صناع القوانين على مستوى العالم، بسبب التهاب المناقشات السياسية وتزايد استخدام لغات وعبارات بذيئة وفشل برامج الأمن فى حماية البيانات الشخصية.

وإذا كان هناك بوادر قليلة على أن المستخدمين الأفراد يتركون مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن الشركات تواجه ارتفاع التكاليف بسبب زيادة التكاليف أمام القواعد الرقابية الجديدة مع تفادى سوء استخدام مواقعها وقرصنة بيانات المستخدمين لها.

وأكدت الشركة أن عدد المستخدمين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يزداد 5 ملايين شخص شهريًا، خلال الربع الماضى ومليون شخص داخل السوق الأمريكية، بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضى.