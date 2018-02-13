بفضل استثماره بمصر.. أسهم شعاع كابيتال تقفز 4.6%

خالد بدر الدين قفزت أسعار أسهم بنك استثمار شعاع كابيتال -الذى يتخذ من إمارة دبى مقرًا له- بأكثر من 4.6%، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، فى بورصة دبى ليرتفع إلى أكثر من 1.1 درهم. وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن أسعار أسهم…

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم بنك استثمار شعاع كابيتال -الذى يتخذ من إمارة دبى مقرًا له- بأكثر من 4.6%، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، فى بورصة دبى ليرتفع إلى أكثر من 1.1 درهم.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار أسهم بنك شعاع كابيتال الإماراتي انتعشت اليوم، بعد إعلانه أن ذراعه لتداول الأوراق المالية في مصر سيصبح من أكبر 5 لاعبين في السوق المحلية بنهاية هذا العام.

وقال جاسم الصديقي، رئيس شعاع كابيتال، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، التي اشترت حصة نسبتها 48.36% في شعاع كابيتال الإماراتية في نوفمبر عام 2016، إنه يسعى لإعادة فتح الشركة في مصر على مدار الستة أشهر الماضية، وترتيبها الحالي رقم 18 بين شركات تداول الأوراق المالية العاملة في مصر.

وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.8%، خلال منتصف التعاملات اليوم ليتجاوز 3341 نقطة، بفضل مكاسب بنك شعاع كابيتال للاستثمار.