بفضل اتفاقيات التجارة الحرة .. المصدرون الكوريون يوفرون 5.8 مليار دولار

وفرت شركات التصدير فى كوريا الجنوبية 6.6 تريليون وون (5.8 مليار دولار أمريكي) من جراء انخفاض الرسوم الجمركية في عام 2021 بفضل اتفاقيات التجارة الحرة للبلاد مع ستة اقتصادات رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لوكالة يونهاب.

ووفقًا لبيانات التجارة التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، صدرت كوريا الجنوبية ما قيمته 446.9 مليار دولار من المنتجات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند وفيتنام ورابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2021، ووفرت مجتمعة 5.8 مليار دولار من الرسوم الجمركية المنخفضة،وهي من بين 21 دولة ومجتمعًا اقتصاديًا أبرمت كوريا الجنوبية اتفاقيات تجارة حرة معها.

ووفر المصدرون الكوريون الجنوبيون 1.68 مليار دولار من التجارة مع الشركات الأمريكية، بينما ألغت اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والصين والهند 1.55 مليار دولار و910 مليون دولار و690 مليون دولار من الرسوم الجمركية على التوالي.

وحصلت صادرات الآلات على إعفاءات جمركية بقيمة 1.94 مليار دولار من اتفاقيات التجارة الحرة، تليها منتجات الصلب والمعادن بقيمة 1.21 مليار دولار والبلاستيك بقيمة 360 مليون دولار.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية في وقت سابق عن خطط لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 10 دول هذا العام في محاولة لتعزيز زخم النمو وتنويع محفظتها التجارية.