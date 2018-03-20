بفارق 9 آلاف جنيه.. هل تقتنى تويوتا أفانزا أم كيا سول؟

المال – خاص
لا يتجاوز فارق الأسعار بين السيارتين تويوتا أفانزا A/T H/L وكيا سول A/T EX مبلغ 9 آلاف جنيه، ومع ذلك تتسع الفجوة بينهما فيما يتعلق بالفروقات الفنية إذ تنتمى الأولى لشريحة السيارات الـ SUV المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1496 سي سي بقوة 101 حصان وسرعة قصوى تصل 134 نيوتن، فيما يصل معدل استهلاك البنزين لكل 100 كم إلى 7.5 لتر، وتتسع السيارة لـ 7 ركاب.
أما كيا سول A/T EX فتنتمى لشريحة السيارات الـ”كروس أوفر” المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1600 سى سى بقوة 124 حصان وعزم أقصى 155 نيوتن، فيما يصل استهلام الوقود بالسيارة إلى 6.5 لتر لكل 100 ألف كم مما يجعلها أكثر ترشيدا لاستهلاك الطاقة إذا ما قورنت بسيارة “تويوتا”، وتتسع السيارة لـ 5 ركاب.
فيما يلى مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين:
المواصفات
تويوتا أفانزا A/T H/L
كيا سول A/T EX
الوكيل
تويوتا إيجيبت
المصرية العالمية للسيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
375
384
سعة المحرك
1496
1600
ناقل الحركة
اوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
4
4
النمط
SUV
كروس أوفر
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
101
124
عزم المحرك
134
155
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
7
5
عدد الأبواب
5
5
سعة خزان الوقود (لتر)
45
54
الارتفاع عن الأرض
200
161
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى كم/ ساعة
165
180
معدل استهلاك البنزين (لتر/ 100كم)
7.5
6.5
وسائد هوائية للسائق
يوجد
يوجد
وسائد هوائية للراكب الأمامي
يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
15
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي و خلفي
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
يوجد
لا يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يدي خلفي
يوجد
لا يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
لا يوجد
يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
128
370
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد