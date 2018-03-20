سيــارات

بفارق 9 آلاف جنيه.. هل تقتنى تويوتا أفانزا أم كيا سول؟

المال - خاصلا يتجاوز فارق الأسعار بين السيارتين تويوتا أفانزا A/T H/L وكيا سول A/T EX مبلغ 9 آلاف جنيه، ومع ذلك تتسع الفجوة بينهما فيما يتعلق بالفروقات الفنية إذ تنتمى الأولى لشريحة السيارات الـ SUV المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1496 سي سي بقوة 101 حصان وسرعة قصوى تصل 134 نيوتن، فيما يصل مع
12:22 م, الثلاثاء, 20 مارس 18 12:22 م, الثلاثاء, 20 مارس 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

لا يتجاوز فارق الأسعار بين السيارتين تويوتا أفانزا A/T H/L وكيا سول A/T EX مبلغ 9 آلاف جنيه، ومع ذلك تتسع الفجوة بينهما فيما يتعلق بالفروقات الفنية إذ تنتمى الأولى لشريحة السيارات الـ SUV المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1496 سي سي بقوة 101 حصان وسرعة قصوى تصل 134 نيوتن، فيما يصل معدل استهلاك البنزين لكل 100 كم إلى 7.5 لتر، وتتسع السيارة لـ 7 ركاب.

أما كيا سول A/T EX فتنتمى لشريحة السيارات الـ”كروس أوفر” المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1600 سى سى بقوة 124 حصان وعزم أقصى 155 نيوتن، فيما يصل استهلام الوقود بالسيارة إلى 6.5 لتر لكل 100 ألف كم مما يجعلها أكثر ترشيدا لاستهلاك الطاقة إذا ما قورنت بسيارة “تويوتا”، وتتسع السيارة لـ 5 ركاب.

فيما يلى مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين:

المواصفات

تويوتا أفانزا A/T H/L

كيا سول A/T EX

الوكيل

تويوتا إيجيبت

المصرية العالمية للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

375

384

سعة المحرك

1496

1600

ناقل الحركة

اوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

4

4

النمط

SUV

كروس أوفر

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

101

124

عزم المحرك

134

155

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

7

5

عدد الأبواب

5

5

سعة خزان الوقود (لتر)

45

54

الارتفاع عن الأرض

200

161

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى كم/ ساعة

165

180

معدل استهلاك البنزين (لتر/ 100كم)

7.5

6.5

وسائد هوائية للسائق

يوجد

يوجد

وسائد هوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

15

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

                 فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية 

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي و خلفي

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يدي خلفي

يوجد

لا يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

128

370

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

 

 

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً