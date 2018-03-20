بفارق 9 آلاف جنيه.. هل تقتنى تويوتا أفانزا أم كيا سول؟

المال - خاصلا يتجاوز فارق الأسعار بين السيارتين تويوتا أفانزا A/T H/L وكيا سول A/T EX مبلغ 9 آلاف جنيه، ومع ذلك تتسع الفجوة بينهما فيما يتعلق بالفروقات الفنية إذ تنتمى الأولى لشريحة السيارات الـ SUV المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1496 سي سي بقوة 101 حصان وسرعة قصوى تصل 134 نيوتن، فيما يصل مع

المال – خاص

لا يتجاوز فارق الأسعار بين السيارتين تويوتا أفانزا A/T H/L وكيا سول A/T EX مبلغ 9 آلاف جنيه، ومع ذلك تتسع الفجوة بينهما فيما يتعلق بالفروقات الفنية إذ تنتمى الأولى لشريحة السيارات الـ SUV المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1496 سي سي بقوة 101 حصان وسرعة قصوى تصل 134 نيوتن، فيما يصل معدل استهلاك البنزين لكل 100 كم إلى 7.5 لتر، وتتسع السيارة لـ 7 ركاب.

أما كيا سول A/T EX فتنتمى لشريحة السيارات الـ”كروس أوفر” المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1600 سى سى بقوة 124 حصان وعزم أقصى 155 نيوتن، فيما يصل استهلام الوقود بالسيارة إلى 6.5 لتر لكل 100 ألف كم مما يجعلها أكثر ترشيدا لاستهلاك الطاقة إذا ما قورنت بسيارة “تويوتا”، وتتسع السيارة لـ 5 ركاب.

فيما يلى مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين: