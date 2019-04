سيــارات

بفارق 9 آلاف جنيه.. هل تقتنى تويوتا أفانزا أم كيا سول؟

المال - خاصلا يتجاوز فارق الأسعار بين السيارتين تويوتا أفانزا A/T H/L وكيا سول A/T EX مبلغ 9 آلاف جنيه، ومع ذلك تتسع الفجوة بينهما فيما يتعلق بالفروقات الفنية إذ تنتمى الأولى لشريحة السيارات الـ SUV المزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1496 سي سي بقوة 101 حصان وسرعة قصوى تصل 134 نيوتن، فيما يصل مع