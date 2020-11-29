بفارق 69 مركبة .. «هيونداي توسان» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية في مصر خلال 10 شهور (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 6.1 ألف مركبة

تصدرت «هيونداي سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «C-SUV» فى مصر، بفارق 69 مركبة عن منافستها “كيا سبورتاج”، بعدما استحوذت -الأولى- على حصة سوقية 18.3% مسجلة بيع 6 آلاف و104 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

بحسب التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية بحصة سوقية 18.1% بواقع 6 آلاف و35 وحدة، أعقبتها «شيري تيجو» في المركز الثالث بحصة بلغت 7.1% بإجمالى بيع 2385 وحدة.

فى حين، صعدت «رينو داستر» للمرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 6.8% بعد تمكنها من تسويق 2263 سيارة، بينما تراجعت «شيفروليه كابتيفا» للمركز الخامس بحصة بلغت 6.4% محققة بيع 2133 وحدة.

وحلت «بيجو 3008» في المرتبة السادسة بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا فى مصر بحصة سوقية 5.8% مسجلة بيع 1948 وحدة، أعقبتها «نيسان قشقاي» في المركز السابع بحصة بلغت 5.5% بواقع 1841 مركبة.

وحافظت «ستروين C5 إير كروس» على تمركزها فى المرتبة الثامنة مسجلة حصة سوقية 5% بنحو 1665 سيارة، تلتها «شيري تيجو 7» في المركز التاسع بحصة بلغت 4.1% مسجلة بيع 1365 مركبة.

وظهرت «إم جي RX5» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV» بحصة سوقية 3.7% بعد تمكنها من تسويق 1241 مركبة، في السوق المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى: