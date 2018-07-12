بفارق 5 آلاف جنيه.. أيهما تفضل رينو داستر أم سوزوكي SX4؟

المال- خاصلا يتجاوز الفارق السعري بين رينو داستر A/T وسوزوكي SX4 A/T خمسة آلاف جنيه، مما يقلل أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بهاتين السيارتين؛ وبما يزيد أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة، لذا يعرض الجدول التالي أهم أوجه التقارب والاختلاف

المال- خاص

لا يتجاوز الفارق السعري بين رينو داستر A/T وسوزوكي SX4 A/T خمسة آلاف جنيه، مما يقلل أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بهاتين السيارتين؛ وبما يزيد أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة، لذا يعرض الجدول التالي أهم أوجه التقارب والاختلاف بين السيارتين.



