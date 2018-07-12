سيــارات

بفارق 5 آلاف جنيه.. أيهما تفضل رينو داستر أم سوزوكي SX4؟

المال- خاصلا يتجاوز الفارق السعري بين رينو داستر A/T وسوزوكي SX4 A/T خمسة آلاف جنيه، مما يقلل أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بهاتين السيارتين؛ وبما يزيد أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة، لذا يعرض الجدول التالي أهم أوجه التقارب والاختلاف
4:33 م, الخميس, 12 يوليو 18 4:33 م, الخميس, 12 يوليو 18

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المال- خاص

لا يتجاوز الفارق السعري بين رينو داستر A/T وسوزوكي SX4 A/T خمسة آلاف جنيه، مما يقلل أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بهاتين السيارتين؛ وبما يزيد أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة، لذا يعرض الجدول التالي أهم أوجه التقارب والاختلاف بين السيارتين.

 

المواصفات

رينو داستر A/T

سوزوكي SX4 A/T

الوكيل

المصرية العالمية للسيارات

سوزوكي إيجيبت

السعر الرسمي

320

325

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

SUV

كروس أوفر

سعة المحرك

1598

1586

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

5

6

قوة المحرك

115

120

عزم المحرك

156

156

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

11.5

11

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.3

5.1

سعة خزان الوقود (لتر)

50

50

السرعة القصوى كم/ الساعة

165

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لايوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا  يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

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