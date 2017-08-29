بفارق 4 آلاف جنيه.. أيهما تفضل جاك s3 أم شنجان cs35

أحمد عوض
تفوقت السيارة شنجان CS35 على منافستها جاك S3، من حيث العامل السعري بمقدار 4 آلاف جنيه، لتقدر أسعار CS35 بـ265 ألف جنيه مقارنة بـ269 لجاك S3؛ بالإضافة إلى أن شنجان CS35 مزودة بمحرك سعتة 1600 سي سي ليولد قوة 125 حصان، بينما جاك S3 مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان.
في المقابل، تتشابة “شنجان CS35 وجاك S3″، أنهما ينتميان إلى فئة شريحة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV ذات المنشأ الصيني، فضلا عن تقاربهما في عدد من السمات وهي طول البعد الخارجي عن اﻷرض “الارتفاع” لتبلغ 200 سم، وبالاضافة إلى عدد من المواصفات وهي “الوسائد الهوائية والجنوط الرياضية ونظم التحكم في الفرامل ABS وفتحة السقف والفوانيس اﻷمامية الضبابية”.
ويوضح الجدول التال، قائمة مواصفات جاك S3 و شنجان CS35:
المواصفات
جاك s3
شنجان cs35
الوكيل
مجموعة القصراوي
عرب موتورز
المنشأ
الصين
الصين
السعر
269.000
265.000
سعة المحرك
1500 سي سي
1600 سي سي
عدد اﻷسطوانات
4
4
قوة المحرك
113
125
عزم المحرك
146
160
الصبابات
16
16
معدل استهلاك الوقود
5.9
7.2
سعة الخزان
45
52
الارتفاع عن اﻷرض
200 سم
200 سم
نوع الوقود
92
92
وسائد هوائية
يوجد
يوجد
نظام فرامل ABS
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنط
16
17
فوانيس أمامية ضبابية
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
يوجد
فتحة سقف كهربائية
يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية
600
348
إعداد – المال