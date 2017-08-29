بفارق 4 آلاف جنيه.. أيهما تفضل جاك s3 أم شنجان cs35

أحمد عوض تفوقت السيارة شنجان CS35 على منافستها جاك S3، من حيث العامل السعري بمقدار 4 آلاف جنيه، لتقدر أسعار CS35 بـ265 ألف جنيه مقارنة بـ269 لجاك S3؛ بالإضافة إلى أن شنجان CS35 مزودة بمحرك سعتة 1600 سي سي ليولد قوة 125 حصان، بينما جاك S3 مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان. في المقابل، تتشابة

أحمد عوض

تفوقت السيارة شنجان CS35 على منافستها جاك S3، من حيث العامل السعري بمقدار 4 آلاف جنيه، لتقدر أسعار CS35 بـ265 ألف جنيه مقارنة بـ269 لجاك S3؛ بالإضافة إلى أن شنجان CS35 مزودة بمحرك سعتة 1600 سي سي ليولد قوة 125 حصان، بينما جاك S3 مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان.

في المقابل، تتشابة “شنجان CS35 وجاك S3″، أنهما ينتميان إلى فئة شريحة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV ذات المنشأ الصيني، فضلا عن تقاربهما في عدد من السمات وهي طول البعد الخارجي عن اﻷرض “الارتفاع” لتبلغ 200 سم، وبالاضافة إلى عدد من المواصفات وهي “الوسائد الهوائية والجنوط الرياضية ونظم التحكم في الفرامل ABS وفتحة السقف والفوانيس اﻷمامية الضبابية”.

ويوضح الجدول التال، قائمة مواصفات جاك S3 و شنجان CS35:





المواصفات جاك s3 شنجان cs35 الوكيل مجموعة القصراوي عرب موتورز المنشأ الصين الصين السعر 269.000 265.000 سعة المحرك 1500 سي سي 1600 سي سي عدد اﻷسطوانات 4 4 قوة المحرك 113 125 عزم المحرك 146 160 الصبابات 16 16 معدل استهلاك الوقود 5.9 7.2 سعة الخزان 45 52 الارتفاع عن اﻷرض 200 سم 200 سم نوع الوقود 92 92 وسائد هوائية يوجد يوجد نظام فرامل ABS يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد يوجد مقاس الجنط 16 17 فوانيس أمامية ضبابية يوجد يوجد سبويلر خلفي يوجد يوجد فتحة سقف كهربائية يوجد يوجد مساحة الشنطة الخلفية 600 348

إعداد – المال