سيــارات

بفارق 4 آلاف جنيه.. أيهما تفضل جاك s3 أم شنجان cs35

أحمد عوض تفوقت السيارة شنجان CS35 على منافستها جاك S3، من حيث العامل السعري بمقدار 4 آلاف جنيه، لتقدر أسعار CS35 بـ265 ألف جنيه مقارنة بـ269 لجاك S3؛ بالإضافة إلى أن شنجان CS35 مزودة بمحرك سعتة 1600 سي سي ليولد قوة 125 حصان، بينما جاك S3 مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان. في المقابل، تتشابة
29 أغسطس، 2017 29 أغسطس، 2017

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أحمد عوض

تفوقت السيارة شنجان CS35 على منافستها جاك S3، من حيث العامل السعري بمقدار 4 آلاف جنيه، لتقدر أسعار CS35 بـ265 ألف جنيه مقارنة بـ269 لجاك S3؛ بالإضافة إلى أن شنجان CS35 مزودة بمحرك سعتة 1600 سي سي ليولد قوة 125 حصان، بينما جاك S3 مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان.

في المقابل، تتشابة “شنجان CS35 وجاك S3″، أنهما ينتميان إلى فئة شريحة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV ذات المنشأ الصيني، فضلا عن تقاربهما في عدد من السمات وهي طول البعد الخارجي عن اﻷرض “الارتفاع” لتبلغ 200 سم، وبالاضافة إلى عدد من المواصفات وهي “الوسائد الهوائية والجنوط الرياضية ونظم التحكم في الفرامل ABS وفتحة السقف والفوانيس اﻷمامية الضبابية”.

ويوضح الجدول التال، قائمة مواصفات جاك S3 و شنجان CS35:

المواصفات

جاك s3

شنجان cs35

الوكيل

مجموعة القصراوي

عرب موتورز

المنشأ

الصين

الصين

السعر

269.000

265.000

سعة المحرك

1500 سي سي

1600 سي سي

عدد اﻷسطوانات

4

4

قوة المحرك

113

125

عزم المحرك

146

160

الصبابات

16

16

معدل استهلاك الوقود

5.9

7.2

سعة الخزان

45

52

الارتفاع عن اﻷرض

200 سم

200 سم

نوع الوقود

92

92

وسائد هوائية

يوجد

يوجد

نظام فرامل ABS

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنط

16

17

فوانيس أمامية ضبابية

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

فتحة سقف كهربائية

يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية

600

348

إعداد – المال

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