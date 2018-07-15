بفارق 15 ألف جنيه.. هل تقتني MG 750 أم جاك S2؟

المال خاصأظهرت المقارنة بين السيارتين MG 750 A/T وجاك S2 A/T Smart تقاربًا بينهما في الأسعار؛ حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 15 ألف جنيه.قلل نسبة الفارق من أهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية عند المقارنة بين الطرازين؛ لصالح الأبعاد الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة. لذا؛ يستعرض الجدو

المال خاص

أظهرت المقارنة بين السيارتين MG 750 A/T وجاك S2 A/T Smart تقاربًا بينهما في الأسعار؛ حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 15 ألف جنيه.

قلل نسبة الفارق من أهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية عند المقارنة بين الطرازين؛ لصالح الأبعاد الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة. لذا؛ يستعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين.