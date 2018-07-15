بفارق 15 ألف جنيه.. هل تقتني MG 750 أم جاك S2؟

المال خاص
أظهرت المقارنة بين السيارتين MG 750 A/T وجاك S2 A/T Smart تقاربًا بينهما في الأسعار؛ حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 15 ألف جنيه.
قلل نسبة الفارق من أهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية عند المقارنة بين الطرازين؛ لصالح الأبعاد الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة. لذا؛ يستعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين.
المواصفات
MG 750 A/T
جاك S2 A/T Smart
السعر الرسمي
250
235
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
سيدان
SUV
سعة المحرك
2500
1499
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
5
5
قوة المحرك
181
113
عزم المحرك
230
146
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
10.2
12.8
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
9
6.5
سعة خزان الوقود (لتر)
65
42
السرعة القصوى كم/ الساعة
220
175
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
هيدروليك
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
لا يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد