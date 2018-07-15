سيــارات

بفارق 15 ألف جنيه.. هل تقتني MG 750 أم جاك S2؟

المال خاصأظهرت المقارنة بين السيارتين MG 750 A/T وجاك S2 A/T Smart تقاربًا بينهما في الأسعار؛ حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 15 ألف جنيه.قلل نسبة الفارق من أهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية عند المقارنة بين الطرازين؛ لصالح الأبعاد الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة. لذا؛ يستعرض الجدو
6:25 م, الأحد, 15 يوليو 18 6:25 م, الأحد, 15 يوليو 18

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المال خاص

أظهرت المقارنة بين السيارتين MG 750 A/T وجاك S2 A/T Smart تقاربًا بينهما في الأسعار؛ حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 15 ألف جنيه.

قلل نسبة الفارق من أهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية عند المقارنة بين الطرازين؛ لصالح الأبعاد الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة. لذا؛ يستعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين.

المواصفات

MG 750 A/T

جاك S2 A/T Smart

السعر الرسمي

250

235

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

سيدان

SUV

سعة المحرك

2500

1499

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

5

5

قوة المحرك

181

113

عزم المحرك

230

146

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

10.2

12.8

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

9

6.5

سعة خزان الوقود (لتر)

65

42

السرعة القصوى كم/ الساعة

220

175

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

هيدروليك

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

لا يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

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