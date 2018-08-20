سيــارات

بفارق 12 ألف جنيه.. هل تقتني رينو ميجان أم مازدا 3؟

المال- خاصأظهرت المقارنة بين رينو ميجان GT Line ومازدا 3 Sport أن فارق الأسعار بينهما لا يتجاوز 12 ألف جنيه، بما يعزز من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية.فقد وصل السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان GT Line إلى 430 ألف جنيه، بينما سعر مازدا 3 Sport إلى 418 ألف
11:53 ص, الأثنين, 20 أغسطس 18 11:53 ص, الأثنين, 20 أغسطس 18

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المال- خاص

أظهرت المقارنة بين رينو ميجان GT Line ومازدا 3 Sport أن فارق الأسعار بينهما لا يتجاوز 12 ألف جنيه، بما يعزز من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية.

فقد وصل السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان GT Line إلى 430 ألف جنيه، بينما سعر مازدا 3 Sport إلى 418 ألف جنيه.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين ميتسوبيشي أكليبس وهيونداي كريتا.

المواصفات

رينو ميجان GT Line

مازدا 3 Sport

الوكيل

المصرية العالمية للسيارات

غبور اوتو

السعر الرسمي بالألف جنيه

430

418

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

هاتشباك

هاتشباك

سعة المحرك

1198

1598

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

7

4

قوة المحرك

130

105

عزم المحرك

205

143

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

7.1

12.5

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.6

6.7

سعة خزان الوقود (لتر)

50

51

السرعة القصوى كم/ الساعة

201

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

 يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

 يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

فتحة سقف

بانوراما

 يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

 يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

 يوجد

 يوجد

عجلة القيادة من الجلد

 يوجد

يوجد

     

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