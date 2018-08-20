بفارق 12 ألف جنيه.. هل تقتني رينو ميجان أم مازدا 3؟

المال- خاص
أظهرت المقارنة بين رينو ميجان GT Line ومازدا 3 Sport أن فارق الأسعار بينهما لا يتجاوز 12 ألف جنيه، بما يعزز من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية.
فقد وصل السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان GT Line إلى 430 ألف جنيه، بينما سعر مازدا 3 Sport إلى 418 ألف جنيه.
ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين ميتسوبيشي أكليبس وهيونداي كريتا.
المواصفات
رينو ميجان GT Line
مازدا 3 Sport
الوكيل
المصرية العالمية للسيارات
غبور اوتو
السعر الرسمي بالألف جنيه
430
418
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
هاتشباك
هاتشباك
سعة المحرك
1198
1598
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
7
4
قوة المحرك
130
105
عزم المحرك
205
143
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
7.1
12.5
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
4
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5.6
6.7
سعة خزان الوقود (لتر)
50
51
السرعة القصوى كم/ الساعة
201
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
يوجد
فتحة سقف
بانوراما
يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد