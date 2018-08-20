بفارق 12 ألف جنيه.. هل تقتني رينو ميجان أم مازدا 3؟

المال- خاصأظهرت المقارنة بين رينو ميجان GT Line ومازدا 3 Sport أن فارق الأسعار بينهما لا يتجاوز 12 ألف جنيه، بما يعزز من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية.فقد وصل السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان GT Line إلى 430 ألف جنيه، بينما سعر مازدا 3 Sport إلى 418 ألف

المال- خاص

أظهرت المقارنة بين رينو ميجان GT Line ومازدا 3 Sport أن فارق الأسعار بينهما لا يتجاوز 12 ألف جنيه، بما يعزز من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية.

فقد وصل السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان GT Line إلى 430 ألف جنيه، بينما سعر مازدا 3 Sport إلى 418 ألف جنيه.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين ميتسوبيشي أكليبس وهيونداي كريتا.