سيــارات

بفارق 1000 جنيه.. أيهما تفضل تويوتا ياريس أم كيا ريو؟

المال خاص تباع السيارة تويوتا ياريس A/T F/O H/B بمبلغ 318 ألف جنيه فيما يصل سعر كيا ريو HB A/T FL إلى 319 ألف جنيه بفارق ألف جنيه فقط؛ مما يعزز من تاثير الجوانب الفنية في حسم القرارات الشرائية؛ لذا يتم استعراض أهم أوجه التقارب والاختلاف بين السيارتين من خلال الجدول التالي.
11:58 م, الأربعاء, 20 يونيو 18 11:58 م, الأربعاء, 20 يونيو 18

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المال خاص

تباع السيارة تويوتا ياريس A/T F/O H/B بمبلغ 318 ألف جنيه فيما يصل سعر كيا ريو HB A/T FL إلى 319 ألف جنيه بفارق ألف جنيه فقط؛ مما يعزز من تاثير الجوانب الفنية في حسم القرارات الشرائية؛ لذا يتم استعراض أهم أوجه التقارب والاختلاف بين السيارتين من خلال الجدول التالي.

المواصفات

تويوتا ياريس A/T F/O H/B

كيا ريو HB A/T FL

الوكيل

تويوتا إيجيبت

المصرية العالمية للسيارات

السعر الرسمي

318

319

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

هاتشباك

هاتشباك

سعة المحرك

1496

1400

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

4

قوة المحرك

110

107

عزم المحرك

136

138

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

11

10.2

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

4.9

5.1

سعة خزان الوقود (لتر)

42

35

السرعة القصوى كم/ الساعة

175

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

لا يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

لا يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

15

15

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

لا يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

لا  يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

CD/CD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

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