سيــارات

بفارق 1000 جنيه.. أيهما تفضل تويوتا ياريس أم كيا ريو؟

المال خاص تباع السيارة تويوتا ياريس A/T F/O H/B بمبلغ 318 ألف جنيه فيما يصل سعر كيا ريو HB A/T FL إلى 319 ألف جنيه بفارق ألف جنيه فقط؛ مما يعزز من تاثير الجوانب الفنية في حسم القرارات الشرائية؛ لذا يتم استعراض أهم أوجه التقارب والاختلاف بين السيارتين من خلال الجدول التالي.