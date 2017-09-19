بفارق 10 آلاف.. هل تقتنى ألفا روميو جولياتا أم أودى A3؟

أحمد شوقي
سجلت السيارتان ألفا روميو جولياتا Premium وأودي A3 الفئة الأولى فارقًا بالسعر بقيمة 10 آلاف جنيه حيث تقدر الأولى بـ 529.9 ألف جنيه والثانية بقيمة 539.9 ألف.
فنيًا؛ تتعدد أوجه الاختلاف بين السيارتين فالأولى تنتمي لشريحة السيارات الهاتشباك فيما تنتمي الثانية للسيارات السيدان.
وفيما يلي عرض لأهم أوجها التشابه والتباين بين السيارتين:
المواصفات
ألفا روميو جولياتا Premium
أودي A3 الفئة الأولى
الوكيل
أبو غالي موتورز
الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف
السعر الرسمي بالألف جنيه
529.9
539.9
سعة المحرك
1400
1395
ناقل الحركة
أوتوماتيك
ستيبترونيك
عدد السرعات
6
7
النمط
هاتشباك
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
170
125
عزم المحرك
250
200
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
يوجد
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
4
سعة خزان الوقود (لتر)
60
50
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
5.8
5.4
نوع الوقود الذي ينصح به
95
95
السرعة القصوى
218
206
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
لا يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الزكي لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
لا يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
ناقل حركة من الجلد
لا يوجد <