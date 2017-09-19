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بفارق 10 آلاف.. هل تقتنى ألفا روميو جولياتا أم أودى A3؟

أحمد شوقيسجلت السيارتان ألفا روميو جولياتا Premium وأودي A3 الفئة الأولى فارقًا بالسعر بقيمة 10 آلاف جنيه حيث تقدر الأولى بـ 529.9 ألف جنيه والثانية بقيمة 539.9 ألف.فنيًا؛ تتعدد أوجه الاختلاف بين السيارتين فالأولى تنتمي لشريحة السيارات الهاتشباك فيما تنتمي الثانية للسيارات السيدان.وفيما يلي ع
19 سبتمبر، 2017 19 سبتمبر، 2017

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أحمد شوقي

سجلت السيارتان ألفا روميو جولياتا Premium وأودي A3 الفئة الأولى فارقًا بالسعر بقيمة 10 آلاف جنيه حيث تقدر الأولى بـ 529.9 ألف جنيه والثانية بقيمة 539.9 ألف.

فنيًا؛ تتعدد أوجه الاختلاف بين السيارتين فالأولى تنتمي لشريحة السيارات الهاتشباك فيما تنتمي الثانية للسيارات السيدان.

وفيما يلي عرض لأهم أوجها التشابه والتباين بين السيارتين:

المواصفات

ألفا روميو جولياتا  Premium

أودي A3 الفئة الأولى

الوكيل

أبو غالي موتورز

الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف

السعر الرسمي بالألف جنيه

529.9

539.9

سعة المحرك

1400

1395

ناقل الحركة

أوتوماتيك

ستيبترونيك

عدد السرعات

6

7

النمط

هاتشباك

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

170

125

عزم المحرك

250

200

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

سعة خزان الوقود (لتر)

60

50

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

5.8

5.4

نوع الوقود الذي ينصح به

95

95

السرعة القصوى

218

206

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

لا يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

 يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الزكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

 يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

 يوجد

 يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد <

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