بفارق 10 آلاف.. هل تقتنى ألفا روميو جولياتا أم أودى A3؟

أحمد شوقيسجلت السيارتان ألفا روميو جولياتا Premium وأودي A3 الفئة الأولى فارقًا بالسعر بقيمة 10 آلاف جنيه حيث تقدر الأولى بـ 529.9 ألف جنيه والثانية بقيمة 539.9 ألف.فنيًا؛ تتعدد أوجه الاختلاف بين السيارتين فالأولى تنتمي لشريحة السيارات الهاتشباك فيما تنتمي الثانية للسيارات السيدان.وفيما يلي ع

أحمد شوقي

سجلت السيارتان ألفا روميو جولياتا Premium وأودي A3 الفئة الأولى فارقًا بالسعر بقيمة 10 آلاف جنيه حيث تقدر الأولى بـ 529.9 ألف جنيه والثانية بقيمة 539.9 ألف.

فنيًا؛ تتعدد أوجه الاختلاف بين السيارتين فالأولى تنتمي لشريحة السيارات الهاتشباك فيما تنتمي الثانية للسيارات السيدان.

وفيما يلي عرض لأهم أوجها التشابه والتباين بين السيارتين:



