بفارق يتجاوز 10 ألف جنيه فى pro max 512.. «المال» ترصد أسعار هواتف Iphone 14 بالإمارات

رصدت “المال”، خلال جولة أجرتها فى عدد من المولات التجارية بالإمارات ومطار دبي الدولي، وجود فروق كبيرة في أسعار سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة بين مصر والإمارات قد تتجاوز 10 آلاف جنيه فى إصدار iphone pro max إصدار 512 جيجا، وذلك عند تغيير سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

ويصل سعر هاتف iphone 14 pro plus بمساحة تخزين 128 جيجابايت إلى 3619 درهمًا، مقابل 4 آلاف درهم للنسخة 256 جيجا، و4809 دراهم لإصدار 512 جيجابايت.

ويتراوح متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية بين 5.35 و5.50 جنيه تقريبًا، وتفرض الحكومة مجموعة من الرسوم على استيراد أجهزة الهواتف لمصر، منها 10% رسومًا جمركية، و5% رسم تنمية موارد الدولة.

وشهدت الفترة الأخيرة طرح كميات كبيرة من أجهزة الهواتف المستوردة “بدون ضمان” من قِبل العديد من تجار المحمول فى مصر الذين قاموا بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام “الأفراد”؛ بهدف التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وإمكانية دخول الشحنات المستوردة عبر المنافذ الجمركية.

بينما سجل سعر هاتف iphone 14 فى نسخته 128 نحو 3239 درهمًا، مقابل 3619 درهمًا للنسخة 256، و4429 درهمًا للنسخة 512 جيجابايت.

وبلغ سعر هاتف iphone 14 pro نسخة 128 جيجا نحو 4099 درهمًا، مقارنة بـ4477 درهمًا للإصدار 256، و5289 درهمًا للنسخة 512 جيجا، و6099 درهمًا للنسخة 1 تيرا بايت.

وكانت بعض مواقع سلاسل التجزئة الكبري فى مصر مثل بي تك قد أتاحت، عبر موقعها الإلكتروني منذ أسابيع، فتح باب الحجز المسبق على سلسلة هواتف 14؛ ومنها «أيفون 14 برو ماكس»، المزوَّدة برامات 6 جيجا، وسَعة تخزين 512 جيجا بايت، ويدعم الجهاز خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بسعر يصل إلى 40 ألف جنيه.

بينما يصل سعر جهاز آيفون 14 برو ماكس النسخة 128 بالإمارات إلى 4479 درهمًا، مقابل 4859 درهمًا للنسخة 256 جيجا، و5669 درهمًا للنسخة 512، و6479 درهمًا للنسخة 1 تيرابايت.

يشار إلى أن شركة آبل الأمريكية طرحت سلسلة هواتف Iphone 14 الجديدة في مؤتمر عالمي، يوم 7 سبتمبر الماضي، بأسعار تبدأ من 999 دولارًا للجهاز الواحد.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “gfk”، تصدر أوبو RENO 6 سعة 128 جيجا رام 8 جيجا بايت قائمة مبيعات سوق المحمول فى مصر، خلال شهر يوليو الماضي، بعد تمكنه من تسجيل 21.5 ألف جهاز، تلاه جهاز سامسونج A12 سعة 128 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت، المرتبة الثانية مسجلًا بيع 19.4 ألف و495 وحدة.