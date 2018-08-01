بفارق كبير عن هيونداى.. نيسان تتصدر مبيعات الملاكى المحلى

أحمد شوقىتصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكى المجمع محليًا بعد استحواذها على حصة سوقية 39.7% من المبيعات الإجمالية البالغة 24.5 ألف وحدة؛ خلال النصف الأول من 2018 مقابل 41% خلال الفترة نفسها من 2017 والتى بلغت مبيعاتها الإجمالية 18.4 ألف وحدة.وجاءت صدارة نيسان بفارق



أحمد شوقى

تصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكى المجمع محليًا بعد استحواذها على حصة سوقية 39.7% من المبيعات الإجمالية البالغة 24.5 ألف وحدة؛ خلال النصف الأول من 2018 مقابل 41% خلال الفترة نفسها من 2017 والتى بلغت مبيعاتها الإجمالية 18.4 ألف وحدة.

وجاءت صدارة نيسان بفارق كبير عن أقرب المنافسين وهو الصانع الكورى هيونداى الذى حل فى المرتبة الثانية بنسبة 28.5% من مبيعات النصف الأول من 2018 مقابل 24.6% خلال الشهور الستة الأولى من 2017.

وجاءت شيفروليه فى المركز الرابع بنسبة 19.8% مقابل 16.1% وتبعتها شيرى بنسبة 7.7% مقابل 10.6% ثم جيب بواقع 2.3% مقابل 1.7% خلال النصف الأول من 2017.

أما تويوتا فقد جاءت فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 1.7% مقابل 1.5% خلال النصف الأول من 2017؛ وتبعتها مباشرة جيلى بنسبة 0.3% مقابل 4.5%.

ولا تتضمن إحصاءات أميك نتائج علامات تجارية يتم تجميع طرازات لها محليا مثل BMW وbyd ولادا.