بفائض يجاوز 39 مليون جنيه..«مجلس الشيوخ» يوافق علي الحساب الختامي لموازنته

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية على الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي 2021-2022.

وكشف النائب أحمد أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه تنفيذا لسياسات ترشيد النفقات، تم تحقيق وفرة مالية تقدر بما يزيد عن 39 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة على حساب ختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021/2022.

كما أحال مجلس الشيوخ، موضوعي طلبي المناقشة العامة والمناقشات ورد الحكومة عن مشكلات ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من حقوق الإنسان والتضامن، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة، التعليم، والشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في أقرب جلسة.

وأعلن المستشار محمد عمر القماري ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد ذوي الإعاقة وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل إلي 10،7 مليون معاق على مستوى الجمهورية.

و رفع المستشار عبد الوهاب عبد الراوق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر أبريل المقبل.