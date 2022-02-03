بفائدة 3 و8%.. الشروط الواجب توافرها لشراء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وجاء هذا الإعلان ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ 3مشروعات وهي “سكن مصر”، و”دار مصر”، و”جنة”، وذلك ابتداء من يوم 15 فبراير الجاري، عبر التسجيل الإلكتروني من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

ووضع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة شروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح وهي:

1-لا يحق للمواطن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

2-ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

3-وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

4-ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

5-أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، علاوة على أهلية التصرف والتعاقد، فضلاً على ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

6-ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

7-وعدم إتاحة شراء الوحدات السكنية نقداً، بل يلتزم المتقدم بالتعاقد والسداد بنظام التميل العقاري المدعم من خلال مبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل، وذلك لمدة حدها الأقصى 25 سنة، و بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وقالت مي عبد الحميد، أن التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كلا من الاستمارة والإقرار سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق وهو https://nch.shmff.gov.eg ، وذلك خلال الفترة من 15/2/2022 حتى الفترة 8/3/2022

حدائق أكتوبر والشروق.. مواصفات وأماكن الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع “سكن مصر”، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه فيما يتعلق بمشروع “دار مصر” فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن مشروع “JANNA” يشمل طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات، عبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان