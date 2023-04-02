بفائدة 19 و22%..تعرف على تفاصيل شهادات الادخار الجديدة في بنك مصر

أعلن

شهادة «القمة» بنك مصر

، منذ ساعات قليلة ماضية، عن طرح شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، وذلك عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، خلال ثانى اجتماعاته في العام الجاري 2023.

وتأتي الشهادة الأولى تحت اسم «القمة» بعائد ثابت 19%، على أن يصرف العائد شهريا، ويقدر الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

وأوضح البنك عبر موقع الإلكتروني الرسمي أنها قابلة للتجديد، وتصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ووفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادات بنك مصر 2023

أما الشهادة الثانية متناقصة، تأتي تحت عنوان«ابن مصر 2»، لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في الأخيرة، على أن يصرف العائد شهريا.

أنواع شهادات بنك مصر

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لشراء شهادة ابن مصر 2 يقدربـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وأنها قابلة للتجديد.

وبرر البنك إصدار الشهادتين، نظرا لـ انعكاس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أيضا الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية و المحلية، و سياسة البنك المركزى المصرى؛ لاستهداف التضخم.

ويصدر بنك مصر أيضا الشهادة الثلاثية، على أن يصرف العائد شهريا، متغير يوميا، وحد أدنى 500 جنيه، وغير قابلة للتجديد.

أما دورية العائد الربع السنوي للشهادة الثلاثية، 18.5%، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، قابلة للتجديد. ويصدر شهادة أمان المصريين، لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت يصرف في نهاية المدة، يصل لـ 13%، وفئة الشهادة تتنوع بين 500، 1000، 1500،2000، 2500، وتجدد مدتين فقط.

وجاء القرار على خلفية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.