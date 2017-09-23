بفائدة 12%.. HSBC يطرح حساب ادخار للشباب

سهير محمدانضم بنك "HSBC" إلى البنوك التى تقدم أوعية ادخارية مخصصة للشباب، وطرح حساب توفير للفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة. ويفتح حساب التوفير بالعملة المحلية أو الأجنبية بدون حد أدنى للرصيد للشباب، مع اعفائهم من مصاريف الفتح ورسوم التشغيل الشهرية، ومن مصاريف الحد الأدنى للرصيد، كما يسمح لهم

سهير محمد

انضم بنك “HSBC” إلى البنوك التى تقدم أوعية ادخارية مخصصة للشباب، وطرح حساب توفير للفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة.

ويفتح حساب التوفير بالعملة المحلية أو الأجنبية بدون حد أدنى للرصيد للشباب، مع اعفائهم من مصاريف الفتح ورسوم التشغيل الشهرية، ومن مصاريف الحد الأدنى للرصيد، كما يسمح لهم بفتح الحساب بالدولار وبالجنيه الاسترلينى.

ويتم احتساب الفائدة سنوياً حسب متوسط المبلغ المودع فى الحساب خلال الشهر، وتبلغ 12% للرصيد أقل من 10 آلاف جنيه، و6.5% من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، و9% من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، و10% من 500 ألف إلى مليون جنيه، و12% لأكثر من مليون جنيه.

وتبلغ الفائدة على الحسابات بالدولار الأمريكى 0.20%، وبالجنيه الاسترلينى 0.0025%.

