بـ912 مرشحًا.. إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

حصيلة أيام الترشح لـ مجلس الشيوخ الثمانية والتي بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجاري وصلت 912 مرشحا

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهر السبت.

وبحسب وكالة أنباء الشرث الأوسط، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، أن حصيلة أيام الترشح لـ مجلس الشيوخ الثمانية والتي بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجاري وصلت 912 مرشحا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة للتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة.

ولفت إلى أنها تبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.