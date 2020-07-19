سيـــاســة

بـ912 مرشحًا.. إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

حصيلة أيام الترشح لـ مجلس الشيوخ الثمانية والتي بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجاري وصلت 912 مرشحا
المال - خاص 2:02 م, الأحد, 19 يوليو 20 2:02 م, الأحد, 19 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهر السبت.

وبحسب وكالة أنباء الشرث الأوسط، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، أن حصيلة أيام الترشح لـ مجلس الشيوخ الثمانية والتي بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجاري وصلت 912 مرشحا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة للتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة.

ولفت إلى أنها تبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«الوطنية للانتخابات»: الإجراءات الوقائية فى انتخابات «الشيوخ» بكل مراحلها

ياسمين فواز 7:20 ص, الأحد, 19 يوليو 20

«الوطنية للصحافة»: عودة مجلس الشيوخ يدعم الحياة التشريعية

ياسمين فواز 12:04 م, السبت, 18 يوليو 20

«الوطنية للانتخابات» : 11 يوليو قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

هيثم سمير 5:13 م, السبت, 4 يوليو 20

الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ بحث إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ

المال - خاص 3:07 م, الخميس, 2 يوليو 20

الهيئة الوطنية للانتخابات: 40 إجراء تجعل تزوير الأصوات مستحيلا

صفية حمدي 2:42 م, الثلاثاء, 2 يوليو 19

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا أحد يتدخل فى عملنا ولا يمكن إقالتنا

صفية حمدي 12:34 م, الثلاثاء, 2 يوليو 19